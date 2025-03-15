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北京聞風：中國大學改革 催生更多DeepSeek ／文：鍾鳴九

【明報專訊】「玻璃大王」曹德旺出資創辦的福建福耀科技大學最近正式拿到官方「准生證」，欲做「中國的史丹福」；老牌名校復旦大學近日宣布壓縮文科，並將工科學院拆分為六個創新學院；中國多所知名高校接連宣布擴招，均面向國家急需的前沿技術和新興業態。

適配國家戰略 培養技能型人才

觀察人士指出，中國高校一系列改革，緊扣國家對創新型高科技人才的需求，着力提升人才培養與國家戰略、區域產業、經濟高質量發展的「適配度」。

今年全國兩會期間，國家主席習近平強調，實現科技自主創新和人才自主培養良性互動，「要完善人才培養與經濟社會發展需要適配機制，提高人才自主培養質效」。

「為什麼我們的學校總是培養不出傑出的科技創新人才？」在「錢學森之問」的推動下，中國高校改革步履不停，近些年也培養出像深度求索（DeepSeek）梁文鋒、宇樹科技王興興這樣的本土創新人才。那麼，什麼樣的學校能培養出更多梁文鋒、王興興？

在21世紀教育研究院院長熊丙奇看來，中國不少研究型大學「唯論文」、「唯職稱」，並非真正搞創新，不利於培養國家需要的人才。中國「十四五」規劃綱要明確提出支持發展新型研究型大學。彌補傳統研究型大學在培養「高精尖缺」人才方面的短板，新型研究型大學重擔在肩。

福耀科技大學的定位正是新型研究型大學，專業設置聚焦「交叉、前沿」，國際師資佔比超50%。深圳的南方科技大學、杭州的西湖大學是佼佼者，創辦時間不算長，但科研創新是強項，坊間口碑佳。

「不能是象牙塔，讓學生在學校就接觸到產業最前沿的技術」，「建設一批與國內龍頭企業合作的校企聯合實驗室，讓學校科研與產業發展同頻共振」……福耀科技大學校長王樹國透露的辦學細節，進一步點出該大學「新」在何處。同時，傳統研究型大學也做了大量探索。清華大學中國發展規劃研究院院長助理李治認為，北京大學、清華大學的書院制，通過跨學科的多元知識體系，培養出融會貫通型人才，值得推廣。

新興研究型院校助推傳統大學轉型

《中國教育報》曾發文稱，通過新型研究型大學產生「鯰魚效應」，推動傳統研究型大學由點到面向新型研究型大學轉型。有分析稱，復旦大學「大手術」式改革，或可視為這種「大氣候」下的產物，期待「老樹開新花」。

不過，受訪學者也指出，中國要繼續探索「錢學森之問」，也需回答常見的「企業之問」：高級技工「招工難」如何破解？

李治結合產業一線調研情况指出，能把科學家的想法落實下去、把技術做到極致的實踐型人才，同樣不可或缺，「即便有一天全都自動化了，也需要高級技工進行人機協同」。

「中國並不需要那麼多學術型人才，應用型人才才是大頭。」熊丙奇指出，研究型大學建設需防止內捲，中國教育應在產業更加需要的技能型人才上加大培養力度，真正辦出一批有口碑的應用型大學。

文：鍾鳴九

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