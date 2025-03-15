藍營黃清賢籲勿踩紅線

【明報專訊】昨日座談會除了趙樂際發表講話，還有國台辦主任宋濤、全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹、解放軍東部戰區司令林向陽、「台胞代表」黃清賢發言。曾任國民黨大陸事務部主任的黃清賢現為天津南開大學台灣政治研究中心主任，他發言時呼籲台灣當局不要誤判形勢，挑釁大陸的紅線，導致「難以挽回的悲劇」。
東部戰區主要負責對台作戰任務，雖然官方未公布林向陽發言內容，不過對比5年前的《反分裂國家法》實施15周年座談會，當時代表軍方發言的是中央軍委聯合參謀部參謀長，這次改為前線負責人，有關信號備受關注。
東部戰區司令代表軍方發言
台灣陸委會昨表示，黃清賢的發言也許代表國民黨內一些人的意見，但絕不能代表台灣同胞。
據台媒報道，黃清賢在會上呼籲台灣同胞把握只有「兩岸一家人」才有的優越待遇，又認為《反分裂國家法》是一部協商兩岸統一的法律。黃清賢還說，只要台灣當局對兩岸同屬一個國家、一個民族這種基本事實有共同的認知，圍繞體現「九二共識」核心要義的兩岸共同政治基礎，「反分裂國家法就是維護兩岸和平，增進兩岸福祉的法律。」
2016年藍營統派洪秀柱擔任國民黨主席期間，黃清賢受邀出任國民黨大陸事務部主任。近年他以兩岸學者身分轉赴大陸發展，經常參與各種兩岸關係研討會、接受大陸媒體訪問。