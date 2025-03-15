藍營黃清賢籲勿踩紅線

東部戰區主要負責對台作戰任務，雖然官方未公布林向陽發言內容，不過對比5年前的《反分裂國家法》實施15周年座談會，當時代表軍方發言的是中央軍委聯合參謀部參謀長，這次改為前線負責人，有關信號備受關注。

東部戰區司令代表軍方發言

台灣陸委會昨表示，黃清賢的發言也許代表國民黨內一些人的意見，但絕不能代表台灣同胞。

據台媒報道，黃清賢在會上呼籲台灣同胞把握只有「兩岸一家人」才有的優越待遇，又認為《反分裂國家法》是一部協商兩岸統一的法律。黃清賢還說，只要台灣當局對兩岸同屬一個國家、一個民族這種基本事實有共同的認知，圍繞體現「九二共識」核心要義的兩岸共同政治基礎，「反分裂國家法就是維護兩岸和平，增進兩岸福祉的法律。」

2016年藍營統派洪秀柱擔任國民黨主席期間，黃清賢受邀出任國民黨大陸事務部主任。近年他以兩岸學者身分轉赴大陸發展，經常參與各種兩岸關係研討會、接受大陸媒體訪問。