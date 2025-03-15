反分裂國家法20周年座談會 重申爭取統一前景 趙樂際：始終做好應對重大事變準備

趙：續完善「以法懲獨」體系

趙樂際昨在會上指出，《反分裂國家法》實踐20年啟示，必須堅持在國家發展進步基礎上解決台灣問題的戰略思路，把兩岸關係前途未來牢牢掌握在兩岸中國人自己手中；必須堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，牢牢把握兩岸關係發展的正確方向；必須堅持深化兩岸融合發展，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，強化對台灣同胞的權利和利益的法律保障；必須堅持運用法治方式、法律手段推進反「獨」促統，與政治、經濟、軍事、外交、輿論等手段協同配合，發揮最大效應。

國台辦主任宋濤表示，《反分裂國家法》是促進兩岸關係發展、推進統一的法律，是維護台海地區和平穩定、符合中華民族根本利益的法律，對解決台灣問題實現統一具有重要意義和影響。「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，也絕不能分割。」他說，要堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，台獨分裂和台海和平水火不容，是統一的最大障礙。

台灣在陳水扁執政時代提出「一邊一國」論，兩岸關係極度緊張。2005年3月14日，全國人大會議高票通過《反分裂國家法》並立即實施。該法把「台灣問題」定義為「中國內戰的遺留問題」，其中第八條最受注目，明確提出三種情况下北京將以必要行為維持國家統一：一是台灣從中國分裂出去的事實；二是發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；三是和平統一的可能性完全喪失。

陸委會：對台無約束力 徒礙交流

陸委會主委邱垂正昨日回應，這些法律對台灣人民沒有任何的拘束力，也不會改變「中華民國作為主權國家」的事實，只會激化兩岸敵意，妨礙交流。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受「ETtoday」訪問指出，這些年「台獨」逞口舌之快，不敢真的衝擊紅線，這就是《反分裂法》的效果。

台學者料續有「反獨」法規推出

中央社引述淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳剖析，座談會出席人員、談話內容都在預期中，對台基調無重大改變；15周年座談會由時任中共中央軍事委員會副主席許其亮參與，今次軍方層級低一些，由中共中央軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立、東部戰區司令員林向陽出席。新增公安部長王小洪與會，因去年頒布的「懲獨22條」公安部有份聯合發布。張五岳指出，座談會內容釋出加大「以法懲獨」信息，可推測中共後續將再推出系列「反獨」、「懲獨」法規。

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