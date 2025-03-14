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自動駕駛的士進北京市區 兩企業啟服務 北京南站往返亦莊

【明報專訊】北京市民坐着Robotaxi（自動駕駛的士）趕高鐵成為現實，自動駕駛企業小馬智行、文遠知行宣布，昨起正式開通北京南站往返大興區亦莊的Robotaxi商業運營服務，是首次有Robotaxi駛進北京三環內市區。

App預約 配安全員行駛順滑

昨日起，乘客可以通過「小馬智行」App或小程序，或「文遠出行」App，提前預約用車，收費與的士相若。目前服務時段為上午10時至下午4時，不涉及交通高峰期。

據《新京報》記者昨通過小馬智行App預約體驗，中午時分從北京南站停車場前往大興區榮京東街地鐵站，車輛準時接客，駕駛位配備一名安全員，安全員全程不觸碰方向盤。儘管北京南站周邊的路况複雜、車流量大，但Robotaxi行駛狀態順滑，反應速度比旁邊的社會車輛還要快一些。在南四環高速路，Robotaxi能按照最高限速行駛，自動超車、避讓。

北京是內地自動駕駛最嚴格的地區，此次讓服務擴展到市區、鐵路樞紐附近，因而備受關注。此次駕駛服務覆蓋了從亦莊1200多個Robotaxi打車點，首次「解鎖」了南五環、南四環、南三環及三環輔路、京開高速等。以上路線去年5月已進行不載客的測試運行，當時有4間企業獲得測試通知書。目前除了小馬智行、文遠知行，蘿蔔快跑、安途智行還未開通該路段商業化服務。

小馬智行副總裁、北京研發中心負責人張寧指出，自駕測試路網向北京市中心逐步拓寬，交通更繁忙、車流更密集，體現出國內L4（在限定道路和環境下車輛全自動駕駛）自動駕駛的技術能力達到城市級規模應用的關鍵節點。文遠知行表示，獲准在南站開展商業出行服務，說明文遠知行Robotaxi技術的可靠性和安全性獲得驗證，能輕鬆應對複雜且高密度的人流、車流。

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