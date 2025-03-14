研究證新疆為二疊紀生物大滅絕「避難所」

相關研究成果13日發表在國際學術期刊《科學進展》上。二疊紀末大滅絕導致超過80%海洋物種滅絕，對陸地影響仍有爭論。有關「避難所」與導致大滅絕的主要誘因——西伯利亞大火成岩省距離很近。研究人員指出，導致生物滅絕的環境因素在陸地的分佈，受到不同緯度大氣環流和局地氣候的限制，表面上最危險的地方反而可能最安全。

植物茂密引動物 7.5萬年後食肉鱷成群

研究團隊在吐哈盆地南桃東溝發現一批化石，證據顯示，在大滅絕前後各16萬年跨度間，這一區域的臨水松柏林和蕨類植物始終生長茂密；地層中保存的99種植物孢粉化石，最終僅不超過21%滅絕，遠低於全球同期水平。植皮的存在，為動物定居在此提供了關鍵的食物來源，當地陸地生態多樣性恢復的速度比其他地區快10倍以上。滅絕結束後僅7.5萬年，這片土地上已出現成群的食草動物水龍獸和食肉動物遲滯鱷，這些四足動物在新疆地區較早地層中沒有化石紀錄，顯示是外地遷入。

科研團隊通過分析古土壤基質的成分發現，在大滅絕前後，這一區域年降雨量約1000毫米，局地氣候穩定，屏蔽了酸雨、紫外線輻射和有毒氣體增加的致命影響。