駐外機構人員嫖娼遭要脅 為境外情報機關泄密

誤與敵為友 被設桃色陷阱

國安部的文章稱，張×在境外任職期間，一次宴會上結識境外某企業家協會李姓成員。隨着兩人交情日漸深厚，張暗示對「特殊娛樂場所」感興趣，李捕捉到這一信息，與境外間諜情報機關設下一齣「桃色劇本殺」。李邀請張×前往當地一家情色場所，張在嫖娼時被「執法人員」當場抓獲。張×向李求助，並在李的「兄弟」幫助下脫身。

張×的嫖娼行為，早已被境外間諜情報機關的鏡頭記錄下來。事後不久，李的「兄弟」再次與張×見面，亮明自己間諜情報機關人員身分，以嫖娼證據作為要脅，要求張×搜集中國內部信息。張在對方威迫利誘下達成「合作」，利用工作便利，多次通過打印、拍照、撰寫、口述等方式向境外間諜情報機關提供中國內部大量涉密信息，並收取對方提供的大額經費。在即將離任回國之際，張×還與境外間諜情報機關簽訂「承諾書」，約定回國後繼續為對方工作。

文章稱，經國安機關偵查，張×回國後被採取刑事強制措施。最終，他因犯為境外間諜情報機關提供國家秘密罪，受到法律嚴懲。文章未提及張×所在機構及外派國家或地區。