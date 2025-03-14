明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐外機構人員嫖娼遭要脅 為境外情報機關泄密

【明報專訊】國安部昨在其官方微信公眾號刊文披露，一名張姓駐外機構公職人員陷入境外間諜情報機關設下的桃色陷阱，對方以掌握其嫖娼證據要脅，威迫利誘其為對方工作並提供大量涉密情報。案件近期被國家安全機關破獲。

誤與敵為友 被設桃色陷阱

國安部的文章稱，張×在境外任職期間，一次宴會上結識境外某企業家協會李姓成員。隨着兩人交情日漸深厚，張暗示對「特殊娛樂場所」感興趣，李捕捉到這一信息，與境外間諜情報機關設下一齣「桃色劇本殺」。李邀請張×前往當地一家情色場所，張在嫖娼時被「執法人員」當場抓獲。張×向李求助，並在李的「兄弟」幫助下脫身。

張×的嫖娼行為，早已被境外間諜情報機關的鏡頭記錄下來。事後不久，李的「兄弟」再次與張×見面，亮明自己間諜情報機關人員身分，以嫖娼證據作為要脅，要求張×搜集中國內部信息。張在對方威迫利誘下達成「合作」，利用工作便利，多次通過打印、拍照、撰寫、口述等方式向境外間諜情報機關提供中國內部大量涉密信息，並收取對方提供的大額經費。在即將離任回國之際，張×還與境外間諜情報機關簽訂「承諾書」，約定回國後繼續為對方工作。

文章稱，經國安機關偵查，張×回國後被採取刑事強制措施。最終，他因犯為境外間諜情報機關提供國家秘密罪，受到法律嚴懲。文章未提及張×所在機構及外派國家或地區。

相關字詞﹕情報 嫖娼 間諜 國安部

上 / 下一篇新聞