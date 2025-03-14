AIT處長：美歡迎台明確提升軍費

谷立言接受台灣三立電視台專訪表示，他在白宮與官員談及美國對台政策不變，而美國總統特朗普數度強調不希望看到台海衝突發生，國務卿魯比奧也表示不會放棄對台灣的承諾。谷立言強調，不應該懷疑美國對台灣或是印太地區的承諾；可以明確地說，美國不會放棄台灣、對台灣的承諾從未改變。

稱台海危機後果嚴重 不願見武力

谷立言指出，最保守評估，台海若發生危機，全世界經濟傷害會超過全球GDP的10%，比二戰還要嚴重。美國在內多國注意到台灣的重要，不希望看到任何用武力或是脅迫的手段改變台海現狀。

被指抱怨美欠表態 台外交部：不實

另邊廂，美國《華盛頓時報》報道，台外交部長林佳龍因特朗普稱欲與中國國家主席習近平發展良好關係、尚未表態協防台灣等言論，近日召見谷立言提出抱怨。台外交部昨發聲明稱，外交部與AIT一向維持密切良好互動，並就深化台美合作緊密協調，林佳龍與谷立言經常就推進台美關係交換意見，但絕無向谷立言抱怨之事，相關報道內容明顯是不實揑造。台外交部稱除嚴正澄清，也請駐外館立即要求相關美國媒體更正。