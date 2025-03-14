港澳人士移居台灣擬增設長居規定

台官方暫未解讀「長期居留」規定，不過台媒《自由時報》月初曾披露，當局擬將港澳人士居留滿1年可申請定居的規定，調整改為4年，並於居留、定居外，新增「長期居留」選項，給港澳人士類似永久居留，但不必取得台灣身分證，降低台灣安全風險。陸委會當時稱會在凝聚社會最大共識後，再行推動。

而原籍大陸人士申請來台定居，賴清德強調，應確實依照台灣法律，放棄大陸戶籍與護照，不能兼具雙重身分。基於兩岸關係特殊性，互相在法理上都同屬「一中」，因此沒有處理「國籍」這一議題，都按「戶籍」辦理。外界關注未來陸配等人士定居台灣將被更嚴格審視，包括要證明註銷大陸戶籍、護照。

賴：嚴限統戰背景大陸人士來台

陸配「亞亞在台灣」因在社交平台多次發布武統言論，遭台移民署取消依親居留許可，台媒指相關檢舉案目前超過100宗。賴清德還提到，應嚴格限制具有統戰背景的大陸人士來台，以及禁止大陸人士來台進行具統戰性質的活動。