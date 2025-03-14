台界定陸「境外敵對勢力」 重啟軍審 賴推17反滲透反統戰策略 京警告敢闖紅線必採斷然措施

台北總統府昨再度緊急召開國安高層會議，賴清德在會後親自主持記者會。他稱，「數十年來，中國併吞台灣、消滅中華民國的野心，沒有一天改變過」，不僅文攻武嚇，對台灣社會的統戰滲透也愈來愈嚴重。

賴清德表示，大陸2005年頒布《反分裂國家法》把武力併吞台灣視為國家任務，去年6月發布「懲獨22條」顯示出日益迫切的威脅。他說，過去這段期間，大陸吸收台灣黑道、媒體、名嘴、政黨乃至於現役退役軍警，進行內部分化、破壞、顛覆等活動。台灣2024年因「共諜」案起訴人數共64人，是2021年的3倍之多；當中遭起訴的現役及退役軍人佔比高達66%。

賴清德：涉共諜案人數飈 軍人佔比66%

賴清德即場發表「五大國安及統戰威脅及十七項因應策略」，認為大陸威脅台灣「主權」、滲透軍隊及間諜活動、混淆台灣民眾的國家認同、藉兩岸交流對台統戰、藉「融合發展」吸引台商台青等。有關應對策略方面，最受島內關注的是將恢復軍事審判制度，未來現役軍人觸犯軍事犯罪案例，交由軍事法院審判。

同時，持續清查台灣民眾申請大陸各種身分證件，特別是軍公教人員。落實各級公職人員赴大陸交流的披露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長都要公開披露；並建立宗教團體等公益組織赴大陸交流披露制度，以杜絕干預與統戰。

2013年，台灣陸軍義務役下士洪仲丘在禁閉室疑遭虐待死亡，引發萬人抗議要求改善軍中人權，台立法院緊急修法，將《軍事審判法》限縮至僅「戰時」使用。國民黨立委昨質疑，民進黨當年推動廢除軍事審判，如今卻要回頭修法，顯示過去決策荒謬。

消減公務宗教文化交流 學者：加劇敵對向美示好

國台辦發言人陳斌華昨晚發新聞稿，稱賴清德的講話再度宣揚分裂謬論，極力渲染「大陸威脅」，將大陸界定為「境外敵對勢力」，並拋出「17項策略」，「台獨」立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對中央社表示，賴清德再度以「兩國論」界定大陸與台灣，且罕見稱大陸為外國或外邦敵人，宣布多項舉措進一步顯著消減兩岸交流，意在煽惑台灣社會的「反中恐慌」，在相當程度上加劇兩岸敵對。時殷弘認為，賴清德可能藉此向特朗普政府釋出信息：即台灣雖然拒絕將軍費提升到GDP的10%，但仍在升級對對岸的抵抗和作為美國的忠誠伙伴捍衛印太安全。

上海東亞研究所副所長包承柯表示，昨日開始，兩岸間的敵對性、對抗性的因素更會增加，可以想像未來的兩岸關係更趨嚴峻、敵對。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676