明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

《人民日報》籲廢35歲就業門檻

【明報專訊】全國兩會期間，有人大代表呼籲廢除「35歲就業門檻」衝上網絡熱搜。針對內地就業市場年齡歧視普遍，特別是35歲限制入職現象嚴重影響了青年人就業，官媒《人民日報》昨撰文，指破除「35歲就業門檻」不僅關乎個體權益，更是應對人口結構變化、釋放人力資源潛力的必然選擇。

指年齡限制侵權

文章提到，愈來愈多用工需求，依賴勞動者的高素質、高技能，而非單純比拼體力和延長勞動時間。用人單位如果仍簡單地以年齡劃線，不但抑制勞動者的創造力和流動性，侵害就業權益，也容易錯失經驗豐富的人才。

「任何年齡標準都不該成為勞動者平等就業的阻礙」，文章續指，在老齡化加快的背景下，大齡勞動者的權益保障應得到關注。例如有接近3億的農民工，在城市提供服務，超過50歲的求職者已被某些行業擋在門外。文章建議，主管部門應清理帶有年齡歧視的政策文件，制定專項行動方案，反對就業年齡歧視。

兩會首提治「內捲」

大疆熄燈迫員工下班

今年全國兩會的《政府工作報告》首次提到，綜合整治「內捲式」競爭。近日一些大企業傳出「強制下班」的措施，「第一財經」報道，在深圳大疆總部基地樓下，剛過晚上9時，就有不少員工排隊離開。9時半左右，大樓大部分樓層已熄燈。有員工表示，公司並沒有強制下班要求，但建議在晚上9時前下班。

相關字詞﹕內卷 年齡歧視 35歲就業門檻

上 / 下一篇新聞