《人民日報》籲廢35歲就業門檻

指年齡限制侵權

文章提到，愈來愈多用工需求，依賴勞動者的高素質、高技能，而非單純比拼體力和延長勞動時間。用人單位如果仍簡單地以年齡劃線，不但抑制勞動者的創造力和流動性，侵害就業權益，也容易錯失經驗豐富的人才。

「任何年齡標準都不該成為勞動者平等就業的阻礙」，文章續指，在老齡化加快的背景下，大齡勞動者的權益保障應得到關注。例如有接近3億的農民工，在城市提供服務，超過50歲的求職者已被某些行業擋在門外。文章建議，主管部門應清理帶有年齡歧視的政策文件，制定專項行動方案，反對就業年齡歧視。

兩會首提治「內捲」

大疆熄燈迫員工下班

今年全國兩會的《政府工作報告》首次提到，綜合整治「內捲式」競爭。近日一些大企業傳出「強制下班」的措施，「第一財經」報道，在深圳大疆總部基地樓下，剛過晚上9時，就有不少員工排隊離開。9時半左右，大樓大部分樓層已熄燈。有員工表示，公司並沒有強制下班要求，但建議在晚上9時前下班。