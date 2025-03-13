閩福耀科技大學獲批招生 對標史丹福 8年讀完博士 「玻璃大王」捐資 「網紅校長」掌校

福耀科技大學2021年由曹德旺發起，首期捐款100億元人民幣。曹德旺曾表示，該大學是要對標美國史丹福大學。教育部上月21日向福建省政府發函，表示同意設立福耀科技大學。

4專業擬招百人 師生比1:5

教育部信函顯示，福建福耀科技大學為民辦普通本科學校，定位為新型研究型大學，突出理工和科技，由福建省領導和管理。首批設置計算機科學與技術、智能製造工程、車輛工程、材料科學與工程等4個普通本科專業，全日制在校生規模暫定為8000人。

福耀科技大學官網日前刊文確認，2025年學校將首次招收本科生。福耀高等研究院教育發展基金會的工作人員表示，今年4個本科專業計劃共招收100人，另外還將招收和其他大學聯合培養的碩士、博士。

校長王樹國近日在接受央視《對話》採訪時表示，學校將採用英文授課，師生比例控制在1：5左右，對標世界一流大學。針對每個學生都有一個獨立的培養方案，採用項目牽引培養方式，學生入學即可參與科研。學校將與國際高校合作，保障70%研究生有境外高校、研究機構學習、研究的機會。

據校方簡介，該校有包括海內外院士15人、全球頂尖科學家56人等在內的高水平國際化師資團隊，致力於「成為未來中國科學家和企業家的搖籃」。

王樹國提到，人的最佳創新周期，第一個黃金周期是25歲到35歲，學校將採用「本碩博」貫通8年制（3+2+3），「讓孩子們25、26歲就能博士畢業」、「精神飽滿地走向社會釋放能量」。

出任校長的王樹國今年66歲，曾任黑龍江省科技廳長、黨組書記，哈爾濱工業大學校長等職。2014年任西安交通大學校長，2024年3月卸任。在任期間因留下不少感人瞬間而有「網紅校長」之稱。

曹德旺：獲批後壓力大

對於學校獲批，曹德旺前日（11日）表示，獲批後壓力巨大。「開心是一回事，對我來說壓力巨大，批下來以後，要去準備做好，不要做砸掉，（砸掉）比不批可能更糟糕。」