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指盡力和平統一 國台辦：挑戰底線採斷然措施

【明報專訊】國台辦發言人陳斌華昨在例行新聞發布會表示，今年《政府工作報告》涉台內容全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，貫徹落實黨中央對台工作決策部署，充分體現了3個「從未改變」。對於解決台灣問題，陸方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至挑戰底線、突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施」。

新華社報道，陳斌華指出，一是陸方在台灣問題上的基本立場從未改變。將毫不動搖地堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的基本格局。「台灣是中國一部分，台灣問題是中國人自己的事，我們有信心、也有能力解決好家裏的事。」

對台政策3不變

二是為台灣同胞謀利造福的誠意善意從未改變。陸方將持續推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。

三是推進祖國統一大業的決心從未改變。陳斌華表示，我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，團結廣大台灣同胞，堅決打擊「台獨」挑釁行徑，堅定不移推進祖國統一進程，不斷塑造祖國必然統一大勢。

有記者問，有輿論注意到，2024和2025年《政府工作報告》涉台內容都只是強調「堅定不移推進祖國統一大業」，而沒有提「和平統一」，這是否意味着大陸立場發生變化。

斥民進黨作亂致台海複雜

陳斌華對此表示，「和平統一、一國兩制」是陸方解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。他還指出，當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，嚴重危害兩岸關係和台海和平穩定。陸方有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。

相關字詞﹕兩岸關係 台獨 和平統一 國台辦

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