特稿：昔為逸仙仙遊地 今變禁地人迹寥

鐵獅子胡同早已沒有鐵獅子，胡同也已更名紀念抗戰犧牲將領張自忠。孫中山逝世之處，是近現代外交家顧維鈞的舊宅，現為全國重點文物保護單位，政府部門使用。

內裏裝潢精緻 外部大門緊閉

記者近日所見，大院正門是典型京式風格，一對石獅、兩扇朱門、四盞燈籠，精緻的樑柱雕花，氣派不凡，但大門緊閉，窗戶也完全被窗簾遮住，除了一塊門牌外，沒有其他標誌。與之相鄰的單位，黑色鐵閘同樣緊閉，門外有監控攝像頭。兩個單位臨街一側有一段圍牆較矮，其上鋪設帶刺鐵絲網。

官方資料介紹，罹患膽囊癌和胰腺癌並擴散到肝臟的孫中山，1925年3月11日彌留之際簽下著名的《總理遺囑》，次日去世，享年58歲，隨後移靈香山碧雲寺。孫中山逝世4年後，起靈南下，安葬於南京市東郊紫金山中山陵。

踏入3月，在碧雲寺的孫中山紀念堂，幾乎每天都有市民前來向孫中山塑像獻花。相比之下，鐵獅子胡同的孫中山行館，顯得十分冷清。

歸部隊使用 街坊不知淵源

探訪時，記者巧遇兩輛載着遊客的三輪車來到大院門外。導遊介紹院落歷史時提到，大院現屬部隊所用，停留片刻隨即離開。此時，馬路對面兩名北京街坊散步而至，對於此處史迹，他們驚訝，毫不知悉該大院與孫中山的淵源；其中一人說，這些大院從街上看不起眼，但地段優良，內裏建築齊備，現在是軍隊地盤，自己在附近住了多年未曾入內。

由此向東，經過一片民宅以及中剪子巷，便是和敬公主府，牆上銘牌介紹為北京市文物單位。此處同樣朱門緊閉，一旁半開的鐵閘才是真正入口，上掛牌匾「內部單位謝絕參觀」。把守大門的保安警告，無關人等不得入內。大院背面是府學胡同，人來人往，路口石碑刻有「軍警民共建街」。繼續向東行，是一棟帶時鐘的西式建築，現為中國人民大學民國史研究院。

安徽省政協副主席、民革（中國國民黨革命委員會）中央常委馬傳喜在全國兩會期間對本報說，他在會後回到安徽，將參與當地的中山逝世百年紀念活動。除了安徽，內地各地紀念活動密集，江蘇南京昨迎來包括台灣統派在內的兩岸各界人士齊聚謁陵。

明報記者