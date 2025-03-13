孫中山逝世百年 兩岸紀念各承遺志 孫曾外孫：台灣遲早回歸

北京中山公園中山堂昨上午舉行紀念儀式。新華社報道，由全國政協副主席、民革中央常務副主席何報翔主持，全國政協副主席王勇、全國人大常委會副委員長鄭建邦、統戰部副部長陳旭等出席。報道稱，各界人士在孫中山塑像前肅立默哀並三鞠躬，敬獻花籃，「深切緬懷這位偉大的民主革命先行者」。

孫中山於1925年3月12日在北平市（現北京市）逝世後，當時的國民政府和中國國民黨遵照他的遺願，在南京為其修建陵墓。據《現代快報》報道，江蘇各界人士昨在南京中山陵舉行謁陵儀式，孫中山曾外孫王志雄昨在中山陵受訪表示，「台灣遲早都會回歸中國，因為台灣自古以來就是中國的一片領土。」

廣東推音樂劇展覽

在孫中山故鄉廣東，廣州中山紀念堂昨舉行儀式，出席者在孫中山銅像前肅立並三鞠躬，其後瞻仰銅像並繞行一周。音樂劇《青年孫中山》昨上午在紀念堂首演。同日，由孫中山故鄉廣東中山及香港、澳門三地共同推出的「『從醫人到醫國』——孫中山與粵港澳文物展」，在中山市的孫中山故居紀念館開幕。展覽匯集上百件文物文獻，其中14件來自香港，11件來自澳門。

上海香山路的孫中山故居昨亦有紀念活動，部分辛亥革命者後裔參加活動，中共上海市委等敬獻花籃。這裏是孫中山和夫人宋慶齡1918至1924年在上海的寓所，也是第一次國共合作的醞釀地。

台北獻花致敬 捱轟敗選

朱立倫倡化怨氣為志氣

在台灣，國民黨3月以來舉行一系列紀念活動。國民黨主席朱立倫昨上午率領黨公職人員，在位於台北市的國父紀念館中山文化園區中山碑林，向孫中山銅像獻花致敬並鞠躬。簡短儀式結束後，朱立倫準備離開現場時，遭遇在場民眾炮轟「3次大選都輸」，高呼要求他「下台」。他事後回應「有怨氣不如化為志氣」，呼籲藍營支持者「團結一致對外」。台灣前領導人馬英九昨上午亦到中山碑林，出席紀念活動。

昨下午，國民黨續舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，孫中山先生曾侄孫女孫雅麗出席。朱立倫致辭表示三民主義今天在台灣一一實現，所有國民黨人永遠要奉行總理遺志，「革命尚未成功，同志仍需努力」。

1866年11月12日，孫中山出生於廣東省香山縣（今中山市）翠亨村一個普通農家。孫中山一生創立興中會、中國同盟會，締造了中華民國和中國國民黨，倡導「三民主義」（民族主義、民權主義和民生主義），是中國「起共和而終兩千年封建帝制」的先驅。

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