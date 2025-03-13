明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

孫中山逝世百年 兩岸紀念各承遺志 孫曾外孫：台灣遲早回歸

【明報專訊】一代偉人、中國民主革命先驅孫中山逝世100周年，北京、上海、廣東、台北等兩岸多地昨（12日）舉辦多種形式紀念活動，表達對孫中山的致敬緬懷。孫中山曾外孫王志雄在南京中山陵表示「台灣遲早都會回歸中國」；國民黨在台北的紀念活動則遭抗議大選落敗，黨主席朱立倫呼籲支持者「團結對外」。

北京中山公園中山堂昨上午舉行紀念儀式。新華社報道，由全國政協副主席、民革中央常務副主席何報翔主持，全國政協副主席王勇、全國人大常委會副委員長鄭建邦、統戰部副部長陳旭等出席。報道稱，各界人士在孫中山塑像前肅立默哀並三鞠躬，敬獻花籃，「深切緬懷這位偉大的民主革命先行者」。

孫中山於1925年3月12日在北平市（現北京市）逝世後，當時的國民政府和中國國民黨遵照他的遺願，在南京為其修建陵墓。據《現代快報》報道，江蘇各界人士昨在南京中山陵舉行謁陵儀式，孫中山曾外孫王志雄昨在中山陵受訪表示，「台灣遲早都會回歸中國，因為台灣自古以來就是中國的一片領土。」

廣東推音樂劇展覽

在孫中山故鄉廣東，廣州中山紀念堂昨舉行儀式，出席者在孫中山銅像前肅立並三鞠躬，其後瞻仰銅像並繞行一周。音樂劇《青年孫中山》昨上午在紀念堂首演。同日，由孫中山故鄉廣東中山及香港、澳門三地共同推出的「『從醫人到醫國』——孫中山與粵港澳文物展」，在中山市的孫中山故居紀念館開幕。展覽匯集上百件文物文獻，其中14件來自香港，11件來自澳門。

上海香山路的孫中山故居昨亦有紀念活動，部分辛亥革命者後裔參加活動，中共上海市委等敬獻花籃。這裏是孫中山和夫人宋慶齡1918至1924年在上海的寓所，也是第一次國共合作的醞釀地。

台北獻花致敬 捱轟敗選

朱立倫倡化怨氣為志氣

在台灣，國民黨3月以來舉行一系列紀念活動。國民黨主席朱立倫昨上午率領黨公職人員，在位於台北市的國父紀念館中山文化園區中山碑林，向孫中山銅像獻花致敬並鞠躬。簡短儀式結束後，朱立倫準備離開現場時，遭遇在場民眾炮轟「3次大選都輸」，高呼要求他「下台」。他事後回應「有怨氣不如化為志氣」，呼籲藍營支持者「團結一致對外」。台灣前領導人馬英九昨上午亦到中山碑林，出席紀念活動。

昨下午，國民黨續舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，孫中山先生曾侄孫女孫雅麗出席。朱立倫致辭表示三民主義今天在台灣一一實現，所有國民黨人永遠要奉行總理遺志，「革命尚未成功，同志仍需努力」。

1866年11月12日，孫中山出生於廣東省香山縣（今中山市）翠亨村一個普通農家。孫中山一生創立興中會、中國同盟會，締造了中華民國和中國國民黨，倡導「三民主義」（民族主義、民權主義和民生主義），是中國「起共和而終兩千年封建帝制」的先驅。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕紀念 統一 先驅 革命 國民黨 孫中山

上 / 下一篇新聞