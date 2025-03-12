陸產進口啤酒 台展反傾銷調查 稱損本地產業申徵稅

台灣關務署網站公告指出，台灣釀酒商協會基於近年大陸產製的啤酒持續以低價出口至台灣，導致台灣啤酒產業遭受損害，於是向財政部申請對自大陸產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。此案最快於6月審議是否臨時課徵反傾銷稅。

綠營稱進口啤六成大陸 千倍貿易逆差

台灣財政部數據顯示，台灣去年啤酒最大出貨量源自大陸，總值約1億2540萬美元（約9.74億港元），為第二大出貨地荷蘭的近4倍。

綠營立委去年11月就曾聯合業者開記者會，呼籲台灣財政部對大陸啤酒課徵反傾銷稅。綠營立委稱，大陸製啤酒領補助後大舉傾銷台灣市場，在台灣市場佔有率從2015年8%升到34%，台灣市售進口啤酒每10罐中就有6罐來自大陸進口；又指以330ml罐裝啤酒舉例，每罐平均售價低於台製啤酒約5.8元新台幣（約1.37港元），2023年台灣對大陸啤酒出口僅300萬元新台幣（約70.8萬港元），形成1165倍貿易逆差。

台媒此前報道，陸製啤酒大多以貼牌方式進入台灣市場，像麒麟Bar啤酒、雪山啤酒及百威等，大眾以為是美國、日本啤酒，實際上是大陸產。台關務署統計，2014年起大陸扶植啤酒產業，當時台灣的進口量大約是3.62萬噸，進口總值約2585萬美元，到2023年進口量已經增長到14.86萬噸，進口總值也增到1.13億美元。

台當局近年以保護島內產業下架多款大陸食品，如螺螄粉、魔芋爽、黃飛紅花生等。

另外，台灣關務署昨也指出，島內業者申請對自大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，自即日起調查。