採訪手記：官方系統約訪代表 20申請全沉大海

【明報專訊】今年兩會期間，本報記者通過官方提供的境外記者採訪預約系統，向合共近20名全國人大代表、政協委員發出採訪申請，一直未能獲得回音。隨着人大昨天正式閉幕，這些申請也宣告「石沉大海」。有港澳行家表示，除了會前、會後「扑咪」，與代表、委員接觸的機會有限。
昨天還有一件懸在記者心中的事情落地了。記者上周六將一個充電寶遺留在人民大會堂門外，這幾天一直掛念它的「存亡」。工作人員昨天答覆，遺漏在大會堂內的物品會被收集起來，大會堂外的則會被當作垃圾處理；堂內堂外是兩組人負責，室外的東西不會被移送到室內。大會規定任何人不得攜帶充電寶、自拍桿，亦只能攜帶一部手機入場，每天進入會場前，都能見到一眾行家在大會堂東門外的儲物櫃緊急寄存「違禁品」，無奈僧多粥少，後到的人只能將東西堆在寄存櫃的櫃頂甚至是窗枱。當天的記者會後，記者忙於追訪人大代表，想起充電寶的時候會議早已結束，與充電寶「永別」並不意外。
儘管北京的天氣不如之前晴朗，昨天的會場氣氛倒是比一周前輕鬆不少，「夠鐘放工」的代表更加暢所欲言。警衛也一改緊繃表情，同僚之間有說有笑。散會後，記者用輕鬆搞怪的姿勢，與過去一周的「臨時辦公室」合影留念。一年一度的全國兩會告一段落。