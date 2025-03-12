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迅速閉幕 記者搶先走場等散場採訪

【明報專訊】昨日下午3時，全國人大會議閉幕大會準時開始，國家主席習近平、國務院總理李強、全國政協主席王滬寧等人在樂曲和掌聲中步入主席台。由於全國人大常委會委員長趙樂際缺席前天的全國政協會議閉幕會，今天「主場」是否現身，讓現場大家都屏息關注。

主席台一眾黨和國家領導人站定、就座後，趙樂際確認沒有出席，現場出現小聲議論。前排中間原為趙樂際的主持人位置換了全國人大副委員長李鴻忠，他隨即通報趙樂際「因呼吸道感染請假」一事，解釋了趙樂際連續兩天缺席重大政治活動的緣故。

因為是今年兩會最後一場大會，閉幕會開始後記者紛紛拿出記者證和主席台合影，現場秩序管理也沒前天政協閉幕會嚴格。不過時長僅半個小時的閉幕式，半路就走了近一半的記者，許多都是趕在最後一刻，搶先到樓下等候代表散場，最後關頭再採訪一波人。

大會在表決通過一系列決議草案、李鴻忠發表簡短講話後，迅速閉幕。離場時，習近平走到香港前特首、全國政協副主席梁振英桌前稍作停留，雙方簡短低語後，習近平離開會場。

在大會堂外，代表圍圈拍照留念，大喊「明年再會」。此時的天空灰濛濛，霧霾、沙塵相繼來襲。氣象部門提示，天氣將影響長者、兒童及患有呼吸道過敏性疾病人群身體健康，建議做好防範。

明報記者

（2025兩會）

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