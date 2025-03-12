人大閉幕 趙樂際呼吸道感染缺席 改副委員長李鴻忠主持 「兩高」報告支持率創新高

明報記者 李泉 陳灝 王佩凡 北京報道

因病缺席罕見 馬逢國：避傳播屬嚴謹

昨日下午3時，大會準時開始。同樣是大會主席團常務主席的李鴻忠表示，「趙樂際委員長因呼吸道感染，今天下午的大會請假；受大會主席團的委託，我主持今天的大會」。當天大會包括趙樂際在內，有45人缺席。

現年68歲的趙樂際，從3月4日的預備會議開始，一直參與十四屆全國人大三次會議活動，以大會主席團常務主席身分主持全國人大會議和主席團會議等。直到前日上午，趙樂際缺席全國政協會議閉幕會，引起關注；當天下午，主席團常務主席第二次會議、主席團第三次會議舉行時，趙樂際都缺席，委託李鴻忠主持兩個會議。

全國兩會期間，領導人因病缺席較為少見。上周六（8日）舉行的全國人大會議全體會議上，趙樂際向大會報告全國人大常委會工作時，已有少許鼻紅眼腫的感冒徵狀。對於趙樂際昨日缺席，港區全國人大代表團團長馬逢國表示，不掌握具體情况，但認為趙樂際請病假避免感染傳播風險，屬於嚴謹做法。

99.9%贊成率通過總理報告

昨日的會議表決通過7項決議草案。李強的《政府工作報告》以2882票贊成、1票反對、1票棄權通過，支持率達99.9%；對比去年李強首份工作報告的2票反對、3票棄權，支持度再有上升。而修改全國人大代表法的決定草案、中央和地方預算、國民經濟和社會發展計劃決議草案亦獲高票通過。

每年反對票最多的「兩高」工作報告，支持度再取得突破，獲得超過98%的支持率。最高法院院長張軍的最高法工作報告，獲2841票贊成、31票反對、12票棄權，繼續是反對票最多的報告。最高檢察院的工作報告，則有2850票贊成、27票反對、7票棄權。數據顯示，近十年「兩高」報告通過率呈上升態勢，且自2017年以來，兩份報告贊成率均在90%以上。

在大會結束前，李鴻忠發表簡短講話，表示此次會議圓滿完成，明確了目標任務，傳遞了信心力量，是一次「凝心聚力丶真抓實幹丶團結奮進」的大會。他表示，今年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重，要在以習近平為核心的中共中央領導下，紮實做好工作，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

昨日閉幕會議時長半小時，與去年相若，自去年起兩會不再安排「總理記者會」，全國兩會就此落幕。

（2025兩會）

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