遼寧發現多處遺蹟 紅山文明演化再添實證

無白丁遺址群位於凌源市北部。該遺址群佔地面積約42平方公里，範圍內確認紅山文化遺址和積石冢31處。新華社昨報道，遼寧省文物考古研究院近期先後對無白丁遺址群內的杏樹林遺址、佐杖子遺址、佐杖子東北遺址等進行了系統的考古勘探工作，勘探面積約28.5萬平方米。

屬紅山文化晚期 距另一遺址26里

在勘探過程中，考古人員通過科學的樣品採集，根據碳14測年分析，並結合周邊地區的相關遺址，推測無白丁遺址群部分遺蹟的年代在紅山文化晚期階段。無白丁遺址群存在與牛河梁遺址同時期的生活遺存，為探索與紅山文明核心區協同演進的聚落遺址提供了關鍵性坐標。無白丁遺址群距離牛河梁遺址約13公里。牛河梁遺址發現於40多年前，是紅山先民高等級的禮儀遺存，被認為是多元一體中華文明的重要源頭之一。

紅山文化主要分布在內蒙古的老哈河流域和遼寧省遼西地區，面積達20萬平方公里，年代為公元前4000年至前3000年。紅山文化的社會形態初期處於母系氏族社會的全盛時期，晚期逐漸向父系氏族過渡。