遼寧發現多處遺跡蹟 紅山文明演化再添實證

【明報專訊】遼寧省文物考古研究院昨日披露，考古人員近期在位於遼寧朝陽市下轄凌源市的無白丁遺址群發現多處紅山文化遺蹟。經過樣品採集和測年分析，最新研究成果顯示，此次新考古發現為紅山文明演化進程再添實證。
無白丁遺址群位於凌源市北部。該遺址群佔地面積約42平方公里，範圍內確認紅山文化遺址和積石冢31處。新華社昨報道，遼寧省文物考古研究院近期先後對無白丁遺址群內的杏樹林遺址、佐杖子遺址、佐杖子東北遺址等進行了系統的考古勘探工作，勘探面積約28.5萬平方米。
屬紅山文化晚期 距另一遺址26里
在勘探過程中，考古人員通過科學的樣品採集，根據碳14測年分析，並結合周邊地區的相關遺址，推測無白丁遺址群部分遺蹟的年代在紅山文化晚期階段。無白丁遺址群存在與牛河梁遺址同時期的生活遺存，為探索與紅山文明核心區協同演進的聚落遺址提供了關鍵性坐標。無白丁遺址群距離牛河梁遺址約13公里。牛河梁遺址發現於40多年前，是紅山先民高等級的禮儀遺存，被認為是多元一體中華文明的重要源頭之一。
紅山文化主要分布在內蒙古的老哈河流域和遼寧省遼西地區，面積達20萬平方公里，年代為公元前4000年至前3000年。紅山文化的社會形態初期處於母系氏族社會的全盛時期，晚期逐漸向父系氏族過渡。