柯文哲著囚服免戒具弔喪 台三大黨多政要致意

念祭文哽咽 稱「一生遺憾」

柯文哲涉京華城等案遭羈押，其父於2月17日病逝。綜合台媒報道，柯父柯承發告別式昨上午舉行，台北看守所戒護柯文哲參加家祭，柯未戴戒具。柯文哲跪在靈堂前邊哭邊念千字祭文，感謝父親這一生的奉獻與陪伴，柯文哲說：「我最後的決定，讓您這十年來為我操了不少心。我的人生這個轉彎，更讓您在臨終前失去了兒子的陪伴。」

家祭結束後，柯文哲持麥克風向親友答謝，多名支持者在場外高喊加油。隨後在柯妻陳佩琪陪下同步出會場，柯文哲由法警戒護上車離開，全程停留約1個小時。包括台灣前領導人陳水扁、馬英九，立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民進黨立法院黨團總召柯建銘等台灣政治人物出席弔唁。

台律師指柯免戒具屬特殊禮遇

台灣律師黃帝穎認為，柯文哲未戴戒具是特殊禮遇。黃帝穎表示，過去曾有陳水扁未戴戒具的前例，當年可能是對卸任領導人禮遇，所以這次柯文哲是有比照禮遇，但很多現任民意代表都沒有獲得這樣的禮遇。