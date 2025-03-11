明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

柯文哲著囚服免戒具弔喪 台三大黨多政要致意

【明報專訊】台灣民眾黨前主席柯文哲昨日上午身穿囚服、手腳未帶戒具，參加其父柯承發於新竹的告別式。他在念追思文時全程哽咽、痛哭，表示這是他一生遺憾，並且向父親道歉「對不起父親，直到六十幾歲，還讓你如此擔心」。在告別式尚未結束前，柯就被警方帶回看守所。藍、綠、白三黨昨都有政要與會致意。

念祭文哽咽 稱「一生遺憾」

柯文哲涉京華城等案遭羈押，其父於2月17日病逝。綜合台媒報道，柯父柯承發告別式昨上午舉行，台北看守所戒護柯文哲參加家祭，柯未戴戒具。柯文哲跪在靈堂前邊哭邊念千字祭文，感謝父親這一生的奉獻與陪伴，柯文哲說：「我最後的決定，讓您這十年來為我操了不少心。我的人生這個轉彎，更讓您在臨終前失去了兒子的陪伴。」

家祭結束後，柯文哲持麥克風向親友答謝，多名支持者在場外高喊加油。隨後在柯妻陳佩琪陪下同步出會場，柯文哲由法警戒護上車離開，全程停留約1個小時。包括台灣前領導人陳水扁、馬英九，立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民進黨立法院黨團總召柯建銘等台灣政治人物出席弔唁。

台律師指柯免戒具屬特殊禮遇

台灣律師黃帝穎認為，柯文哲未戴戒具是特殊禮遇。黃帝穎表示，過去曾有陳水扁未戴戒具的前例，當年可能是對卸任領導人禮遇，所以這次柯文哲是有比照禮遇，但很多現任民意代表都沒有獲得這樣的禮遇。

相關字詞﹕民眾黨 弔唁 柯文哲

上 / 下一篇新聞