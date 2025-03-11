氣氛輕鬆 委員道別「明年再見」

現場所見，主席台上除了發言的王滬寧，第二排有習近平、李強、蔡奇、丁薛祥、李希等五位中共中央政治局常委和國家副主席韓正，與此前大會召開時不同的是，全國人大常委會委員長趙樂際昨日沒有出席。

紀律嚴肅不許站立拍照

與之前幾天的大會不一樣的還有，會場紀律昨日嚴肅執行。本來記者們紛紛趁着兩會尾聲，想留下自己與會場的合影。不過昨日閉幕會開始之後，記者席不許記者站立，記者也不能轉身用主席台做背景拍照。有提前退場的記者在走廊背對主席台自拍，工作人員連忙上前制止。

按照會場秩序要求，在人民大會堂大禮堂二、三樓記者席就座的記者，會議進行期間需要全程保持安靜。

閉幕會約30分鐘結束，各全國政協委員神態輕鬆步出大會堂，在場記者仍不放過每一刻的採訪機會，最終港區全國政協委員莫華倫因被記者圍訪，幾乎成最後一名離開大會堂的委員。全國政協委員、知名演員靳東同樣被包圍索要簽名，不少女工作人員湊近靳東，博取拍一張合照。而在大會堂外，不少委員圍聚合影留念，高呼「明年兩會再見。」

明報記者

（2025全國兩會）