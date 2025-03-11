政協閉幕 王滬寧：當好社會和諧促進者 籲始終在政治立場、方向原則、道路與中央一致

明報記者：李泉 陳灝 王佩凡 北京報道

今天下午，十四屆全國人大三次會議將在人民大會堂舉行閉幕會，標誌着2025年全國兩會結束。人大閉幕會將表決關於《政府工作報告》的決議草案、表決關於全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議草案等決議草案。按慣例，全國人大常委會委員長趙樂際今天將主持閉幕會。

讚習近平領航起決定性作用

世界變局中「風景這邊獨好」

昨閉幕的全國政協會議由全國政協主席王滬寧主持，習近平、李強、蔡奇、丁薛祥、李希等中共中央政治局常委和國家副主席韓正在主席台就座，趙樂際未出席。央視畫面顯示，趙樂際也未參加昨下午舉行的十四屆全國人大三次會議主席團常務主席第二次會議。

政協閉幕會議通過一系列決議、報告，王滬寧宣布會議圓滿完成各項議程。他發表講話稱，全體政協委員高度評價過去一年以習近平為核心的中共中央統攬全局、沉着應變，團結帶領全黨全國各族人民順利完成經濟社會發展主要目標任務；一致認為新時代黨和國家面貌之所以能煥然一新，一年來在世界變局中之所以能續寫「風景這邊獨好」新篇章，「起決定性作用的是習近平總書記領航掌舵，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引」。

政協須落實中央決策 團結各界人士

王滬寧表示，人民政協要扎實做好「四個凝聚」（凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量）工作，更好擔負起把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任。

王滬寧指出，要把參加政協的各黨派團體和各族各界人士團結凝聚起來，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平為核心的中共中央保持高度一致，不斷夯實團結奮鬥的共同思想政治基礎，切實把中共的意志主張轉化為各黨派團體和各族各界人士的高度共識和自覺行動。

「堅持大團結大聯合是人民政協作為最廣泛愛國統一戰線組織的職責使命。」王滬寧強調，政協要帶着責任和感情做深做實談心交流、團結聯誼工作，提升共識度、拓展團結面；要多做強信心、聚民心、暖人心、築同心的工作，唱響主旋律、傳遞正能量。

（2025全國兩會）