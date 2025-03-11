清華生配AI學習助手 上海音樂學院籌備AI學科

設AI音樂療癒重點實驗室

上海音樂學院去年11月聯同復旦大學附屬華山醫院成立AI音樂療癒重點實驗室，從事與腦功能、精神疾病相關的音樂療癒研究，致力於藝術、醫學、科技的交叉融合。

不過廖昌永指出，AI可以幫人整合知識、輔助創作，但無法代替人完成個性和情感的表達，藝術家應與AI相輔相成。田軒同樣認為，AI本質上是工具，不可能代替人類創造新知識，不應本末倒置；教育應強調培養學生的批判思維，敢於挑戰權威。

政協倡鄉鎮推廣AI輔助診療

全國政協委員、寧夏政協副主席馬秀珍則建議在鄉鎮推廣AI輔助診療系统，提高基層醫療服務水平，讓醫療服務變得公平、普及。全國政協委員、中國科學院計算技術研究所研究員張雲泉表示，近日爆紅的AI大模型DeepSeek和基於其開發的應用Manus都是偏算法、軟件方面，是中國擅長的領域，基於本土的人才和技術研發，難以被外國打壓。他說，AI繼續發展還是要解決算力、晶片等硬件基礎。

明報記者

（2025兩會）