實測北京超充站 每秒充電量可駛1公里

客滿惟等候時間快 沒排長龍

坐落於北京環球影城一旁，通州區頤瑞東路公共超充站是最快一批建成啟用的超充站，供自駕遊客為電動車「極速補能」。記者前日到達充電站時，8個充電樁已經被佔滿，不過因為充電速度快，車輛很快就充滿電離開，並沒出現排長龍情况。

超充樁外表和普通充電樁並無區別。然而充電槍插上，在掃碼之後，迅速回復的電力和飈升至800V的充電電壓讓記者「大為震撼」。

以往記者在其他地方使用的充電樁，即便標示「快充」，1分鐘能充進1度電都已算是高速充電。比如，汽車電量從20%充至80%，「快充」的充電時間基本在50分鐘左右，而超充樁16分鐘就搞定。記者從駛到超充站停車場直至離開，全程少於20分鐘，等於平均每秒充電量能跑1公里。

1000V平台電動車普及後更快

即便如此，因為記者所駕電動車仍是現在主流的800V充電平台，未達到超充樁可以支持的最大1000V、480kW的充電功率。未來當1000V平台電動車普及之後，充電效率更可以達到8分鐘之內，媲美燃油車的「補能」速度。

目前業內按照充電時間的長短，把充電樁分為慢充、快充、超充三類。區別在於電壓和功率，慢充的輸入電壓為220V，充電功率多為7kW，快充則升至380V和60kW。一般車型使用慢充，需要6至8個小時才能充滿電池。

超充則是一種高功率充電設施，單槍額定功率不低於480kW，可以在10分鐘內將電量由20%充至80%，即在10分鐘內要新增超過55度電或者320公里的續航。

北京市官方去年底宣布，到2025年底，市內要建成超過1000座超充站、逾2000個超充樁，主城區服務半徑1公里內，主流超充車型（800V電壓平台）在超充樁平均一次充電時間可降至15分鐘左右；到2035年，高質量超充站的超充樁平均一次充電時間可降至8分鐘內。

明報記者 王佩凡

（2025兩會）