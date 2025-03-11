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粵華為出走工程師 滬創智元機器人

【明報專訊】創辦「智元機器人」的彭志輝（圖）在科技圈赫赫有名，他是「嗶哩嗶哩」網紅科技博主「稚暉君」，喜歡動手製造機械人，人稱「野生鋼鐵俠」。他2020年通過華為「天才少年計劃」入職任算法工程師，年薪百萬；不過最後選擇離職，2023年初在上海創業，一年後智元機器人投前估值達70億元人民幣。

1993年出生於江西吉安的彭志輝，早年隨父母到廣東生活，2017年從電子科技大學信息與通訊工程學院碩士畢業後，入職OPPO研究院AI實驗室擔任算法工程師，2020年入職華為計算產品線昇騰部門。

2022年底彭志輝宣布離開華為，次年2月在上海成立智元機器人，合作伙伴是上海交通大學機械與動力工程學院教授閆維新。彭志輝負責研發人形機械人的「大腦」，閆維新專注人形機械人的「身體」。成立不久，公司接連融資6輪，有新世界鄭志剛掌舵的C資本、百度風投等一大批資本，還有一批地方國資入股。

網紅博主「野生Iron Man」

彭志輝在廣東早期，2017年在「B站」發布多段自製機械人短片，包括自平衡機械人、雙足機械人，甚至用蟹殼打造全自動火星車，引發關注。他曾以4個月的周末時間，打造一款配備激光雷達的自動駕駛單車。

與彭志輝一樣離開廣東赴華東的，還有DeepSeek創辦人梁文鋒、宇樹科技王興興、遊戲科學馮驥等。有關廣東科技人才「走佬」現象，引起互聯網議論紛紛。

目前，智元計劃在上海張江建設年產能在1萬部人形機械人工廠。不過，彭志輝未完全離開廣東，智元機器人三大事業部之一靈犀產品線近期在深圳設立，由彭志輝暫時主持，主要做面向養老方向的機械人。

（2025兩會）

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