政府工作報告倡育具身智能 機械人通用大腦面世 自主學習群體進化

今年《政府工作報告》提出，培育具身智能等未來產業；持續推進「人工智能+」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發展智能機械人等新一代智能終端，以及智能製造裝備。具身智能是指，將人工智能（AI）融入機械人等物理實體，賦予它們感知、學習和與環境動態交互的能力。

按人類坐姿遞杯 可為多士抹醬

智元機器人由內地科技圈知名網紅彭志輝創辦（見另稿），也是上海首家實現人形機械人量產的企業。智元具身研究中心常務主任任廣輝昨表示，GO-1大模型藉人類和多種機械人數據，讓機械人獲得革命性的學習能力，可廣泛應用到各類環境和物品中，快速適應新任務、學習新技能。

根據該公司發布的短片，GO-1大模型的標誌為人類大腦。安裝了GO-1的機械人，為人類倒水時，根據人類坐姿變化，微調遞送水杯位置；在製作多士時，會根據需要抹上果醬等，連托盤奉上，客人離開隨即收走杯碟；迎接賓客的機械人，在來客掃碼後，會遞上掛牌證，並指引入閘。短片顯示的機械人動作仍稍為「機械」，未及流暢。片末還介紹仿真數據採集等過程，包括機械人不斷根據失敗動作數據改進。

任廣輝介紹，GO-1大模型的特點可歸納為4方面。首先GO-1可以結合互聯網影片和人類示範進行學習，增強模型對人類行為的理解。第二是GO-1能夠在極少數據甚至零樣本下，泛化（如人類舉一反三能力）到新場景、新任務。比如倒水指令，一般機械人完成該動作的訓練需要1萬至5萬條數據，搭載GO-1後僅需1000條左右數據。

舉一反三適應新場景新任務

第三是「一腦多形」，GO-1能夠在不同機械人形態之間遷移，快速適配到不同本體，類似「群體升智」。最後第四是能夠持續進化，搭配一整套數據回流系統，GO-1可以從實際執行遇到的問題數據中持續進化學習，任廣輝以「愈用愈聰明」形容。

任務平均成功率增32%

實際應用中，當人類發出「掛衫」指令，GO-1可根據場景理解這句話對應的任務要求，然後根據之前訓練時看過的掛衫流程，包括不同衣服、衣櫃、房間，理解對應的物體和環境，設想這個過程應該包括哪些操作步驟，最後完成任務。相比已有的最優模型，GO-1的任務平均成功率提高32%。

目前GO-1已部署到智元多款機械人，也可部署到其他企業的機械人，並在實際使用中持續進化。任廣輝表示，大概5年左右，人形機械人有望進入家庭「打工」。

（2025兩會）

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