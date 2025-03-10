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僑聯程紅：行政亂象礙投資 促強化監督

【明報專訊】全國政協十四屆三次會議昨舉行第三次全體會議，中國僑聯副主席、民盟中央副主席程紅（圖）發言時指出，各地在貫徹執行中央優化營商環境的法律法規和政策文件力度不一，仍存在一些亟待解決的問題，建議強化對行政行為的有效監督。

程紅稱，目前一些地方行政行為不規範，亂罰款現象屢禁不止、逐利性罰款有所抬頭，小過重罰引起不良社會反應；個別地方「新官不理舊帳」、政策多變，導致企業家和投資者因缺乏穩定預期而不敢投資、不願投資，對經濟持續發展起到負面影響。

指罰款亂象屢禁不止 籲完善法治環境

程紅建議深入推進依法行政，優化營商環境，保障各類經營主體之間公平競爭，一視同仁支持各類所有制企業發展壯大；盡快推出《民營經濟促進法》，落實平等對待國企民企；提高行政行為透明度，持續清理市場准入、政府採購、工程招標中的「隱性門檻」；及時發現和糾正行政機關濫用權力行為。另稱希望日益完善的法治化營商環境，能讓企業吃下「定心丸」、安心謀發展，「政府與企業攜手，共同用行動唱響中國經濟光明論」。

昨日共有14名政協委員作大會發言。北京市政協副主席陳軍建議為兩岸文化交流搭建更堅實、廣闊的平台，增進兩岸同胞心靈契合。清華大學法學院教授聶鑫建議進一步借助現代傳播手段，以電影、電視劇、紀錄片、短片等方式，潤物無聲地弘揚法治精神。

（2025兩會）

相關字詞﹕兩會2025 民營經濟 台盟 民盟 政協

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