「新樓月租1000元」 慢生活低消費吸京民

除了跟隨從北京疏解來的企業員工以外，雄安新區還吸引許多喜歡慢節奏生活的北京居民。齊先生雖然還在租房住，但他在雄安新區已經找到新工，生活進入正軌。

中央決定建設雄安新區的一個重要目的，就是作為北京非首都功能疏解集中承載地。目前，已經超過300家央企分支機構疏解1200多家配套單位落地雄安，大批員工和人才跟隨落戶。河北書記倪岳峰在全國兩會期間指出，雄安着力吸引創新人才，有170餘名院士、千餘名中關村企業家、5萬多名大學生走進雄安。

電訊央企進駐 帶動上下游企業落地

雄安新區書記張國華也明言，要把承接疏解作為推動發展的重大資源，堅持以承接疏解促進發展。張國華指出，央企中國衛星網絡集團已全面遷駐雄安，電信、聯通、移動等央企和營運商在雄安佈局了一批人工智能、量子計算、低空經濟和新一代信息技術等前沿產業，中化、華能下半年也正式遷駐以後，還將帶動一批上下游的企業落地佈局。他說，雄安今年強化科技創新支持政策，包括設立100億元的產業投資引導基金。

中央規劃建設雄安新區的目標是，到2035年，基本建成綠色低碳、信息智能、宜居宜業、具有較強競爭力和影響力、人與自然和諧共生的高水平社會主義現代化城市。到本世紀中葉，全面建成高質量高水平的社會主義現代化城市，成為京津冀世界級城市群的重要一極。

（2025兩會）