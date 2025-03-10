科技賦能治城市病 雄安漸成新型城 政府工作報告促高標高質建設 遊客稱外地人泊車難

邁8周年 上月第12批回遷安置

被譽為「未來之城」的河北雄安新區，已經到了建設的第8個年頭。2017年4月1日，中央決定設立的雄安新區，從一張藍圖到高樓平地起，如今，第12批回遷安置住房的集中交付活動，也於上月24日開始進行。

社區人員提供的數據顯示，此次交付的1826套安置房，涵蓋雄東片區的8個社區、39個住宅小區，784戶共2784名回遷居民。交付工作分3天進行，回遷居民完成身分核驗、簽約繳費和鑰匙領取等手續後，平均只需20分鐘的時間便可入住新房。在雄安新區，回遷居民所領取的新房全部為精裝修房，室內設計風格現代，配置設施一應俱全。

記者在附近轉了一圈，無論是此次交房的幾個社區，還是此前兩年就已經交付的容東片區安置房周邊，購物、教育、生活圈子都非常方便。有家長形容「學校就開在家旁邊」，買菜的小超市也在樓下，就連辦公地點都在15分鐘的通勤距離內。

回遷戶讚生活方便

適逢春日艷陽高照，現場有多名長者在樓下曬太陽，親切地同記者打招呼。老人們講，除了雄安新區配套的幾座商場在距離上可能有些不便，平時的生活「非常舒坦」。同一棟樓的居民，很多是以前村裏的鄰居，經常呼朋引伴，三三兩兩湊在一起聊天，交流生活上的事情。

記者另發現，這次交房的雄東片區附近沒有對外營業的停車場，路邊也沒劃出停車位，路上經常可見交警正在對違章停車的車輛抄牌處罰。前往雄安新區遊玩的北京黃小姐說，外地人想要在雄安停車，確實不太便利。不過她亦不忘「點讚」稱，在雄安駕車體驗頗佳。

駕車行駛在雄安寬闊乾淨的道路上，遠處是高低錯落的城市天際線，沒有高樓林立，白色路燈整齊劃一，沿路住宅樓房紅黃相間，甚至房屋的坡頂角度都經過詳細的設計規劃，全部確定在25至35度這個範圍，兼顧防風防水和美觀安全。乃至於社交平台一些熱門雄安攻略提到，無論從哪個角度看過去，雄安新區獨有的設計特色「都會點亮你的眼睛」。

「綠波帶」一盞燈長驅直進不容易

從京雄高速公路一路駛來，愈靠近雄安城區，就能看到愈來愈多的車輛匯集，大多數是新能源汽車。此前媒體曾介紹，駕車通過雄安新區容東片區樂安街「綠波帶」，只要通過一個綠燈，繼而時速保持在40公里，就能一路綠燈通行十幾個路口。記者體驗發現，綠燈時長10餘秒，要一路順暢並不容易。詢問技術人員才知道，AI在協助操控交通燈，一切還看現場情况。

「綠波帶」是智能交通管理名詞，依賴於沿路設立的大量高科技杆柱，通過攝像頭、雷達、5G基站等智能設施，採集馬路上的交通數據上傳雲端，數據中心分析後，隨時根據車流調整每個交通燈秒數，減少塞車情况。這條3公里的樂安街，曾是全國最長數字道路。目前「綠波帶」已在雄安的容東片區推廣試驗，投入近萬根高科技杆柱打造「不堵車的城市」。

「未來之城」之未來 尚待檢驗

這正是政府工作報告提到今年要「大力發展智能網聯新能源汽車」的體現。而雄安的智能交通並不局限於馬路，近日在全國人大會議河北代表團的開放團組活動上，雄安新區書記張國華透露，雄安正在建設北斗規模應用試點城市，讓地上、地下、雲上三座雄安城共同生長。

在雄安新區規劃之初，便提出要建設「地下一座城」，除了約380公里的地下綜合管廊，更矚目的是規劃建設愈2200萬平方米的地下停車場，各住宅區的地下空間互連互通。為讓「地下城」通暢，雄安引入「北斗+5G」技術，讓地下和地上導航一樣方便。

建設8年來，雄安新區取得許多進展，也有許多仍在進一步試點中。「未來之城」的未來，尚待進一步檢驗。

明報記者 王佩凡 河北雄安報道

（2025兩會）