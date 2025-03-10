台灣團人代：台憂一旦開放 對陸抹黑一夜破滅

一致認同「懲獨22條」發揮作用

台灣省代表團小組會議昨審議「代表法修正草案」及最高法院、最高檢察院（「兩高」）工作報告，13名人大代表發言，一致認同「兩高」報告內容，認為去年「兩高」及公安部、國安部、司法部聯合頒布的「懲獨22條」（包含缺席審判、終身追溯台獨頑固分子等設計）發揮作用，遏制台獨勢力。

稱台禁陸校交流 難言寒蟬效應否

就兩岸觀光受阻，代表團中唯一台灣出生的全國人大代表陳雲英回應說，對此自己的解讀是，台灣不想開放、害怕開放，所以提高開放的門檻。陳雲英表示，「一個中國」是兩岸原有的共識，兩岸的政治互信建立在「九二共識」的基礎上，但現在台灣當局背離原有基礎，所以沒有政治互信。她質疑，當前中國大陸國力強大，台灣方面卻有許多抹黑污衊，一旦開放，台灣當政者的謊言還能持續多久？

陳雲英接着說，大陸對開放是充滿善意的，福建、上海有大量人口和龐大的經濟總量，大陸恢復閩滬團客赴台旅遊「是何等的利好消息」，至今受到的阻礙，是兩岸同胞都不願意看到的。而對於台灣禁止與大陸多所學校交流，陳雲英說，大陸還有292所高校招收台生，限制這幾所會不會產生「寒蟬效應」還很難說，就像台灣有一句話，「你以為我是被嚇大的」。

今年是抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，台灣籍全國人大代表周琪指出，抗戰勝利是包括台灣人民在內全體中國人的勝利，希望台灣青年多了解中國全民抗戰的歷史，多到來大陸走走看看，了解一下真正的歷史，體驗一下真實的現在。

周琪認為民進黨在台灣搞「去中國化」，無法抹去兩岸人民的共同歷史記憶。他指出，台灣人講閩南話，講客家話，台灣人敬祖先，拜媽祖、關公，拜哪吒三太子等神靈，都是從大陸傳播過去的，中華傳統文化是深深刻在台灣同胞心靈，這些都是兩岸的歷史和文化的連接，是兩岸人民共同歷史記憶的基礎。

（2025兩會）