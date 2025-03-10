專家：人口老化遇AI大勢 減輕中國衝擊

國務院總理李強的政府工作報告介紹今年工作任務時，於應對人口老化問題上提出多項政策，例如完善社會保障和服務政策，城鄉居民基礎養老金最低標準再提高20元人民幣，適當提高退休人員基本養老金等。

科技增工業效率 勞動力轉服務業

張翼今年也帶來關於持續提高城鄉居民養老保險基礎養老金的建議。他表示，在人口變化的過程當中，會出現人均收入提高、受教育時長增加、本科畢業生在勞動力人口當中所佔比重上升、結婚率和生育率相應有所下降，「所以說人口老化是一種現代性，它是世界現代化的共性」。

張翼指出，中國在這種現代化進程的情况下，正好與國內當前的科技進步結合在一起，提高了勞動生產率，包括無人工廠的出現。目前就業主戰場已在第三產業，而碰上AI的大發展，勞動力從第二產業轉移到第三產業的過程相對更加容易一些。這也使得中國在社會轉型過程當中，所遇到的失業率不會那麼高。

所以說這種現代化所引起的社會結構變化、所受到的衝擊，中國要比世界別的國家要輕一些。張翼提到，正如在世界發展中國家走向發達國家的過程當中，有很多發展中國家的城鎮裏出現了貧民窟，但是在中國沒有出現貧民窟，「這也可以說是中國的一個奇蹟」。

明報記者

（2025兩會）