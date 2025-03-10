住建部長：堅決穩樓市 鞏固政策組合拳

改造城鎮舊區近28萬個

為了穩住房地產市場，倪虹表示，要鞏固政策「組合拳」效果，把降息、增貸、減稅等政策效應充分釋放出來，惠及更多人民群眾；繼續打好「保交房」攻堅戰，切實維護購房人合法權益。此外，加大「白名單」貸款投放力度，按照「應進盡進、應貸盡貸」的要求，將符合條件的房地產項目全部納入「白名單」，提供有力的融資支持，充分保障項目建設交付。

倪虹介紹，去年四季度新建商品房的銷售面積和銷售額實現正增長，今年1、2月份房地產市場繼續保持「止跌回穩」積極勢頭。

對於近年來城市更新的工作進展，倪虹介紹，自2019年至今，全國已累積開工改造城鎮老舊社區近28萬個，加裝電梯超過13萬部，增加停車位380萬個，增設養老託育設施近8萬個，增加充電樁105萬個，新增文化休閑體育健身場所3100萬平方米，更新改造地下管網有50萬公里，打造「口袋公園」（社區小型公園）4萬多個，建設城市綠道12萬公里。

（2025兩會）