明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

住建部長：堅決穩樓市 鞏固政策組合拳

【明報專訊】住房和城鄉建設部長倪虹昨在全國人大會議記者會上表示，住建部將聯同有關部門，堅持長短結合、標本兼治，「堅決穩住樓市」。對於《政府工作報告》中提及的城市更新問題，倪虹稱，從2019年中央部署實施城市更新以來，全國已累積開工改造城鎮老舊社區近28萬個，惠及1.2億居民。

改造城鎮舊區近28萬個

為了穩住房地產市場，倪虹表示，要鞏固政策「組合拳」效果，把降息、增貸、減稅等政策效應充分釋放出來，惠及更多人民群眾；繼續打好「保交房」攻堅戰，切實維護購房人合法權益。此外，加大「白名單」貸款投放力度，按照「應進盡進、應貸盡貸」的要求，將符合條件的房地產項目全部納入「白名單」，提供有力的融資支持，充分保障項目建設交付。

倪虹介紹，去年四季度新建商品房的銷售面積和銷售額實現正增長，今年1、2月份房地產市場繼續保持「止跌回穩」積極勢頭。

對於近年來城市更新的工作進展，倪虹介紹，自2019年至今，全國已累積開工改造城鎮老舊社區近28萬個，加裝電梯超過13萬部，增加停車位380萬個，增設養老託育設施近8萬個，增加充電樁105萬個，新增文化休閑體育健身場所3100萬平方米，更新改造地下管網有50萬公里，打造「口袋公園」（社區小型公園）4萬多個，建設城市綠道12萬公里。

（2025兩會）

相關字詞﹕保交樓 樓市 住建部

上 / 下一篇新聞