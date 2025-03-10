人社部：找科技創新就業穩定平衡點 今年補貼職訓1000萬人 擴大學生「三支一扶」下鄉規模

明報記者：李泉 陳灝 王佩凡 北京報道

十四屆全國人大三次會議昨舉行民生主題記者會，邀請王曉萍和民政部長陸治原、住房和城鄉建設部長倪虹、國家衛健委主任雷海潮，就各自主管範疇問題回答記者提問。

在記者會上，就業問題備受關注。王曉萍表示，除了應屆高校畢業生、脫貧人口務工需求，還有大量的農村轉移勞動力需要實現穩定就業，今年就業總量壓力不減，結構性矛盾更加突出，群眾就業增收面臨壓力。同時，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟回升向好的基礎還不穩固，可能會對就業產生一定影響。

就業形勢「總體穩定並呈向好態勢」

王曉萍稱今年就業形勢「總體穩定並呈向好態勢」，《政府工作報告》提出強化宏觀政策的民生導向，將推動更多資金、資源「投資於人」，為經濟增長和促進就業提供更強有力的支持。

談到推動構建「就業友好型」發展方式時，王曉萍稱，就是要提高「發展」的就業帶動力，使高質量發展的過程成為就業提質擴容的過程。人社部將完善就業優先政策，持續推動財政、貨幣、產業等政策與就業政策協同發力，在擴大內需、加快建設現代化產業體系、穩外資穩外貿中創造更多高質量就業崗位。

支持勞動密集型產業轉型中穩就業

她還提到，要找準科技創新與就業穩定的平衡點，支持勞動密集型產業在轉型升級中吸納和穩定就業，統籌好新技術應用和崗位轉換，創造新的就業機會。

人社部今年將面向高校畢業生等青年推出新一輪支持政策，穩定招聘規模，擴大「三支一扶」（大學畢業生到基層從事支教、支農、支醫和幫扶鄉村振興的服務項目）、大學生志願服務西部計劃等基層項目人員數量，繼續實施百萬就業見習計劃，全面推廣求職訓練營等。

同時，人社部將實施「技能照亮前程」培訓行動，從今年開始，連續3年每年補貼職業技能培訓1000萬人次以上。培訓對象聚焦農民工、離校未就業高校畢業生、失業人員、就業困難人員等。

重點助困境童 養老服務拓全體長者

民政方面，陸治原透露今年將重點協助困境兒童，包括向社會上有需求的困境兒童提供委託照護、康復照料等服務，政府也將健全流動兒童和留守兒童關愛服務體系。陸治原也說，隨着中國人口老化，而傳統的家庭養老功能在弱化，社會養老服務要向全體長者拓展。

雷海潮透露，最新統計數據顯示，2024年中國居民的預期壽命已經達到79歲，比2023年提高了0.4歲。這一人均預期壽命在G20國家排在第十。

（2025兩會）

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