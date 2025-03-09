名校紛擴招本科生 培養科技AI人才

北京大學昨日宣布，今年將增加150個本科招生名額，重點圍繞「國家戰略急需、基礎學科和新興前沿領域」，加大國家急需人才培養力度。主要依托元培學院、信息科學技術學院、工學院以及臨牀醫學專業培養。中國人民大學同日亦宣布2025年繼續增加本科生招生名額超100人。擴招聚焦數字時代發展前沿，在AI、智慧治理等「AI+」前沿領域前瞻佈局交叉複合型人才儲備，並培養具備跨文化溝通能力的全球治理人才。

較早前，多間名校已公布擴大本科招生規模，其中清華大學、上海交通大學均擬增加約150名本科生招生名額，清華同時將成立新的本科通識書院，培養AI與多學科交叉的複合型人才。武漢大學擴招重點也強調「面向國家急需的前沿技術和新興業態」。此外，中國農業大學、雲南大學分別擬擴招500名、300名本科生。

今年的政府工作報告強調「深入實施科教興國戰略，提升國家創新體系整體效能」，要加快建設高質量教育體系，制定實施教育強國建設三年行動計劃；分類推進高校改革，紮實推進優質本科擴容，加快「雙一流」建設（世界一流大學和一流學科建設）。

（2025兩會）