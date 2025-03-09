指Manus不同DeepSeek 專家：效用待檢驗

武漢華中科技大學計算機科學與技術學院教授魏巍表示，「Manus與DeepSeek，不是一回事」，DeepSeek是推理語言模型，核心是信息生成與處理，擅長回答「應該怎麼做」；Manus則是通用型AI Agent，重在解決「具體如何做」。

華中科技大學是Manus創辦人肖弘的母校。中新社引述魏巍指出，利用AI Agent完成不同任務非Manus首創。但Manus將當前最先進的AI能力，整合到一個流暢的用戶體驗中，以更簡單的方式完成更複雜的任務。不過他稱，現時Manus僅限於內測，缺乏專家綜合評測和用戶普遍性反饋，具體效用仍有待檢驗。

國外科技圈未掀波瀾

亦有輿論質疑，比起在國內熱潮，Manus在國外科技圈卻較少波瀾，其在YouTube上的影片觀看量僅5.1萬次，熱度遠不如中文互聯網。也有人質疑Manus這是用現有大模型為底層，把已經成熟的AI技術巧妙包裝，然後再賣給消費者。而且算力成本過高，並不能支持真正的通用。

據Manus團隊介紹，Manus能獨立思考、規劃並執行複雜任務，目前只能通過邀請碼試用。

（2025兩會）