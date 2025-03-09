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AI崛起 代表紛籲警惕使用風險

【明報專訊】最近中國人工智能（AI）全面開花，繼DeepSeek模型之後，Manus通用AI也熱爆。全國兩會期間，人大代表、政協委員紛紛提示，在使用AI的同時，也要對風險保持警惕。

全國政協委員、全國工商聯副主席齊向東在接受採訪時表示，大模型全面開源之後，千行百業基於DeepSeek的開源大模型，訓練自己的垂直應用大模型，導致AI垂直應用的大爆發。同時是奇安信科技集團董事長的齊向東說，現在看AI最擔憂的還是安全問題，大模型廣泛應用之後，會遭到黑客比較大規模的攻擊。齊向東最後提醒，千行百業在用AI解決行業應用的時候，一定不要忘了要解決安全問題。

大學校長：需在引導與防禦找平衡

目前AI技術的迅猛發展，也正在深刻改變教育生態。全國人大代表、中國科學院院士嚴純華（圖，李泉攝）表示，教育工作者既要積極擁抱技術，也要保持警惕。曾擔任蘭州大學校長的嚴純華指出，AI在教師與學生間並非對立關係，但在科學倫理、立法及知識產權尚未完善的當下，教師需要在引導與防禦之間找到平衡。

針對有學生利用DeepSeek做功課，嚴純華認為，學生可以利用這樣的系統來參考和校正，但要通過AI開展作業，將會衍生另外一個早已出現的狀况，就是過去幾十年人們對計算器的使用，使得人類的心算能力大大下降，他說，「我不願意看到這樣的情况出現」。

（2025兩會）

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