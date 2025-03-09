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圍台軍演 凌友詩：「進行式」統一 稱大陸逐步推進「管轄權」 已在統一中

【明報專訊】來自台灣的港區全國人大代表凌友詩正在北京出席全國兩會，她接受本報專訪時表示，希望以兩岸統一立場來看待解放軍圍台島軍演，她認為國家的統一和自強是最重要的；而大陸正在藉軍演等手段，不斷推進主權實現統一，將統一由「一次性」的終極結果變成「進行式」進行，「當行政立法和司法管轄權逐步推進的時候，我們已經在統一中了。」

明報記者 李泉 北京報道

解放軍在去年和前年多次在台灣周邊圍島演習，凌友詩對本報表示，她不能代表全體的台灣人說出感受，她在台灣出生，在台灣長大，希望以兩岸統一立場來看看這件事，她認為國家的統一和自強是最重要的。

指台不同港 非簽協議就統一

凌友詩說，過往對兩岸統一的理解，就是用和平或非和平（武力統一）的手段來實現，但台灣不同於香港，和英國坐下來，簽一個協議就可以實現統一。

對於台灣來講，執政的民進黨不願意談，其背後的美國更不會談，民間去跟大陸談不能算數，但大陸又不想用非和平的手段來實現統一。凌友詩表示，現在國家要做的，就是藉住不斷推進國家的主權，即行政管轄權、立法管轄權和司法管轄權，來實現統一，即是將統一由一次性的終極結果變成進行式。「當我們看着行政司法，立法管轄權逐步推進的時候，我們已經在統一中了。」

稱懲獨文件軍演體現管轄權　

她提到去年6月份大陸頒布的懲戒「台獨」頑固分子意見，文件是由最高法院和最高檢查院聯合頒布的，這是行駛行政管轄權的一種方式，另外參與的還有公安部、國安部、司法部等部門，這就體現了行政管轄權。將來對台獨分子的懲處，這種行為也體現了將台灣納入了國家的行政體系裏。

包括解放軍的軍事演習，凌友詩指出，這不僅是對外部勢力的一種威嚇，其實是在實現國家中央政府的管轄權。

凌友詩也談到台灣民進黨當局不斷處罰和打壓進入大陸的人士，她認為這絕對會影響台灣人前往大陸的意願。凌友詩說，她目前已被台灣當局處罰了兩次，共罰款100萬元（新台幣，下同，約25萬港元）。

現年63歲的凌友詩，曾在2019年3月全國兩會上自稱「平凡台灣女孩」，當時她發言稱：「我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！」隨後台灣內政部以凌友詩擔任大陸全國政協委員違反「兩岸人民關係條例」且發表統戰言論，決定對其罰款50萬元（約12.5萬港元）；2023年3月的全國兩會，凌友詩再因發表統一言論被台內政部查處，裁罰50萬元。

稱台打壓赴陸

將付巨大政治代價

凌友詩表示，目前在台灣，被罰的也不止她，還有一些退役將領，他們因為到大陸參訪或者旅遊，被民進黨請去「飲咖啡」（調查），每次都要查一整天，雖然最後找不到證據，但是這樣也會產生很大阻嚇作用。

至於大陸應對方法，凌表示大陸做得愈好，想過來的人就愈多，大陸也大力邀請台灣人過來。這樣可能受到民進黨當局處罰的人會愈來愈多，「如果民進黨仍然一個一個地去處罰，這就會引起很大的民意反彈。」

凌友詩形容大陸和民進黨的鬥爭是一種「纏鬥」，原則就是「你打你的，我打我的」。她解釋道：「我不在乎你會怎樣做，但我這邊的門會愈開愈大，我這裏的便利條件愈來愈多，我們的發展機會愈來愈好，在此情形下，民進黨仍然要處罰前往大陸的民眾，這就會付出巨大的政治代價。」

（2025兩會）

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