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採訪手記：節日氣氛熱 蝶后祝福記者

【明報專訊】2025全國兩會昨日進入第五天，日程過半，當天在人民大會堂舉行的十四屆全國人大三次會議第二次全體會議，會場外依舊熱鬧非凡。

由於適逢三八國際勞動婦女節，出席會議的全國人大代表、列席會議的全國政協委員和到場採訪的記者，都向身邊的女性送上祝福。全國人大代表、游泳運動員張雨霏在入場時，記者和一眾行家圍上去想採訪這位「蝶后」，儘管張雨霏拒絕了記者的採訪，不忘拍了拍記者的手臂，道聲「節日快樂」。

當然，張雨霏對所有圍上來的女記者都說了「節日快樂」，還伸手扶了一名差點跌倒的記者。張雨霏走後，記者們都對她讚不絕口，有記者懊悔稱，忘了對張雨霏說一聲「節日快樂」。

整個上午，人民大會堂範圍內被婦女節熱烈的氛圍包圍，許多女代表在大會堂會場前合影，氣氛溫馨。

而在這樣鬆弛的氛圍裏，記者在現場的「撈人」訪問之路卻並不順利。記者多次「逮」住代表、委員詢問能不能接受採訪，得到的都是一個又一個禮貌的「檸檬」。

眼看入場時間快要結束，在大會堂大廳的茶水桌前，記者發現了中國人民銀行行長潘功勝。他趕在大會舉行前出來喝水解渴，記者連忙趨前邀訪，就在這一瞬間，蜂擁而來的記者團團圍住，潘功勝連說着「謝謝」，擺手，喝完杯中水便急忙跑回會場。

明報記者

（2025兩會）

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