特寫：女代表衣著「應節」 李鴻忠祝節日快樂

全國人大常委會副委員長、大會主席團常務主席李鴻忠主持主持會議，他在開場時以大會主席團名義，向各界婦女祝願節日快樂。

同在主席台上的天津胡張莊村黨支部書記楊寶玲，身穿一件鮮紅色的外衣顯得十分矚目，與她相隔一個座位的港區人大代表李慧琼，則頸帶一條深紅色的頸巾，同樣顯眼。

大會開始前，主席台第一排落座的各人捉對熱聊，其中江西省委書記尹弘和黑龍江省委書記許勤，全國人大社會委主任委員楊振武和廣西黨委書記陳剛，遼寧省委書記郝鵬和全國人大財經委主委鍾山這6人分成3對，僅剩下西藏黨委書記王君正一人獨坐，直到音樂響起，國家主席習近平一行步入主席台時，眾人才結束聊天。

趙樂際應勇發言 人員搬墊放台下

會議由趙樂際委員長向大會報告全國人大常委會工作，以及最高法院院長張軍和最高檢察院檢察長應勇分別作工作報告。趙樂際和應勇到講台發言時，工作人員要抬出一塊紅色墊放在兩人站立的位置。

昨日的3份工作報告全文，大會很快上載電子檔供記者查看。當趙樂際宣讀完簡化版報告時，在記者席上的記者開始陸續退場；而到應勇開始宣讀報告時，已有三分之一的記者離開了會場。

明報記者

（2025兩會）