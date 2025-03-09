提珠車撞人校園兇案 「從重從快懲處震懾」

談到嚴厲打擊嚴重危害社會秩序犯罪情况時，張軍表示，2024年審結故意殺人等嚴重暴力犯罪案件4.9萬宗5.8萬人，按年下降5.8%，較10年前下降28.7%。「對挑戰法律和道德底線的罪大惡極者，堅決依法從嚴從重從快懲處，對駕車衝撞行人的樊維秋、校園持刀行兇的徐加金等判處死刑，有力震懾犯罪、保護人民。」

河北邯鄲初中生殺害同學埋屍案亦被作為未成年人犯罪方面典型案例。最高檢察院披露，去年起訴未成年人犯罪5.7萬人，核准追訴初中生殺害同學埋屍案等低齡未成年人嚴重暴力犯罪34人。應勇稱，一年來最高檢對侵害未成年人犯罪「零容忍」。

司法公開方面，張軍披露，及時向當事人、律師等公開審判流程節點信息15.3億項；上網公布裁判文書969萬份，按年增長92.7%。

人大今年審34法律案 包括《民族團結法》

另外，全國人大常委會委員長趙樂際作報告時，透露全國人大今年預安排審議34件法律案，包括制定《民族團結進步促進法》、《民營經濟促進法》、《金融穩定法》、《突發公共衛生事件應對法》等重要法律。

（2025兩會）