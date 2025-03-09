兩高首要護國安維穩 次護民企 報告：打擊恐怖犯罪 治違規異地執法

明報記者 李泉 陳灝 王佩凡 北京報道

保障創新助新質生產力 懲經濟金融犯罪

張軍在報告中展望2025年工作任務時，首要是深入開展反滲透、反間諜、反分裂、反恐怖、反邪教鬥爭；推進掃黑除惡常態化；嚴懲涉槍涉爆、盜搶騙、黃賭毒等群眾反映強烈的違法犯罪。其次，要嚴厲打擊非法金融活動，依法懲治資本市場違法犯罪；依法平等保護國有、民營、外資等各種所有制企業產權和自主經營權。

此外，要強化反壟斷和反不正當競爭司法；依法保障創新創造，助力發展新質生產力。報告還提到加強涉外法治建設，提升涉外司法效能；反制非法制裁和「長臂管轄」，堅定維護國家主權、安全、發展利益。同時，要保障國防建設，切實維護軍人軍屬、軍隊文職人員、退役軍人合法權益。

最高檢察院今年首要工作同樣是維護國家安全和社會穩定‌。包括嚴懲危害國家安全犯罪、嚴重暴力犯罪，從重從快懲治極端惡性犯罪‌。同時，要健全掃黑除惡常態化機制，懲治群眾反映強烈的各類犯罪，深入推進網絡依法治理，協同構建社會治安整體防控體系；依法維護國防安全和軍事利益‌。

應勇還強調，要全力服務經濟社會高質量發展‌。懲治經濟金融犯罪，維護社會主義市場經濟秩序和金融安全；深化知識產權司法保護，加強環境資源司法保護，提升涉外檢察效能‌；積極參與規範涉企執法專項行動，開展違規異地執法和趨利性執法司法專項監督‌。

打擊電騙非首要 提懲治數字

去年的「兩高」報告中，直指2024年要嚴厲打擊整治電訊網絡詐騙、跨境賭博，和維護國安一樣是首要工作，最高法院今年工作未再提及「電騙」。張軍昨指出，去年審結電訊網絡詐騙案件4萬宗8.2萬人，按年增長26.7%，嚴懲涉緬北等跨境電訊網絡詐騙犯罪。應勇昨也指出，去年懲治電訊網絡詐騙犯罪，起訴7.8萬人，按年上升53.9%；聯合公安部督辦涉緬北電騙等重大案件，指導浙江檢方對緬北明家犯罪集團及關聯犯罪集團成員39人提起公訴、依法嚴懲。最高檢今年工作第四項提及嚴懲電騙。

去年末，異地抓捕民營企業家的「遠洋捕撈」情况引起全國關注，民企營商環境再受到關注。最高檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅2月曾出面表態，檢察機關將加大對趨利性執法司法問題的整治力度，並透露最高檢正在研究起草進一步規範辦理跨區域涉企刑事案件的工作意見。

（2025兩會）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676