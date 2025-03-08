明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

爆紅Manus誕生地 武漢科創環境獲讚

【明報專訊】全國兩會召開之際，AI產品Manus忽然爆紅，進一步推動會場內的科創議題熱度，而媒體報道其「誕生地」武漢的科技含量也驟升。

武漢市委機關報《長江日報》昨報道多名代表、委員表態讚武漢科創環境。全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰表示，科創實力強大、教育資源豐富，這是武漢發展的動力來源，武漢的發展潛力不可限量。全國政協委員、奇安信科技集團創辦人齊向東強調武漢是創新城市，武漢在網絡安全產業領域有無可比擬的先發優勢。全國政協委員、360集團創辦人周鴻禕說，湖北營商環境友好，武漢高校和研究院所眾多，科研人才匯聚，在數字經濟、網絡安全領域的發展令人矚目。

北京日報：Manus企業在京

《湖北日報》昨指出，Manus創辦人肖弘畢業於華中科技大學軟件工程專業，「他在武漢市關山大道上的辦公室，和他的母校，直線距離只有幾百米」。《北京日報》的報道則強調了「海淀區企業北京紅色蝴蝶科技有限公司」發布全球首款AI Agent（通用型智能體）產品Manus引起廣泛關注。

公開資料顯示，Manus運營方是在香港註冊的蝴蝶效應公司，內地子公司紅色蝴蝶（Monica.im）總部在北京海淀區，團隊同時也在武漢分公司辦公。

能「玩」遊戲製作網頁不懂填表

有內媒實地探訪紅色蝴蝶武漢公司，門口貼「封閉開發中，請勿打擾」字條，員工稱近兩天大家基本上都在通宵加班。國內某頭部科技企業人員也到場探訪，表示公司高層「命令」必須與蝴蝶效應方面接洽。

近日Manus內測版上線旋即爆紅，不但邀請碼被炒至9萬元人民幣，內地A股AI概念股也集體漲停。科技網站果殼獲得內測碼，結果發現，Manus能順利玩遊戲、製作基礎網頁等，但無法代替人類填寫表格。

（2025兩會）

上 / 下一篇新聞