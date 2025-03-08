爆紅Manus誕生地 武漢科創環境獲讚

武漢市委機關報《長江日報》昨報道多名代表、委員表態讚武漢科創環境。全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰表示，科創實力強大、教育資源豐富，這是武漢發展的動力來源，武漢的發展潛力不可限量。全國政協委員、奇安信科技集團創辦人齊向東強調武漢是創新城市，武漢在網絡安全產業領域有無可比擬的先發優勢。全國政協委員、360集團創辦人周鴻禕說，湖北營商環境友好，武漢高校和研究院所眾多，科研人才匯聚，在數字經濟、網絡安全領域的發展令人矚目。

北京日報：Manus企業在京

《湖北日報》昨指出，Manus創辦人肖弘畢業於華中科技大學軟件工程專業，「他在武漢市關山大道上的辦公室，和他的母校，直線距離只有幾百米」。《北京日報》的報道則強調了「海淀區企業北京紅色蝴蝶科技有限公司」發布全球首款AI Agent（通用型智能體）產品Manus引起廣泛關注。

公開資料顯示，Manus運營方是在香港註冊的蝴蝶效應公司，內地子公司紅色蝴蝶（Monica.im）總部在北京海淀區，團隊同時也在武漢分公司辦公。

能「玩」遊戲製作網頁不懂填表

有內媒實地探訪紅色蝴蝶武漢公司，門口貼「封閉開發中，請勿打擾」字條，員工稱近兩天大家基本上都在通宵加班。國內某頭部科技企業人員也到場探訪，表示公司高層「命令」必須與蝴蝶效應方面接洽。

近日Manus內測版上線旋即爆紅，不但邀請碼被炒至9萬元人民幣，內地A股AI概念股也集體漲停。科技網站果殼獲得內測碼，結果發現，Manus能順利玩遊戲、製作基礎網頁等，但無法代替人類填寫表格。

（2025兩會）