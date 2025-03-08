政協大會發言齊支持「AI+」 李書福講稿「猫紙」藏AR眼鏡

孫東生是學界出身，曾任哈爾濱商業大學工商管理學院院長，也曾任黑龍江副省長。他昨在發言中提及，要在青年群體實施拔尖人才培養行動，並通過算法、架構與硬件的系統設計，加速基於國產晶片的大模型訓練和發展。

李書福籲保護產權 培育綠色企業

政協委員、吉利控股董事長李書福在發言時指出，中國製造業增加值佔全球比重約30%，但存在大而不強、全而不精的短板，有國際影響力的鏈主企業和生態主導型企業仍較少。李書福稱，支持企業數字化轉型，建議加強頂層設計，支持製造業鏈主企業廣泛開展「AI+」行動，利用AI、衛星互聯網等科技，強鏈補鏈延鏈，形成全鏈提升的規模效應。

李書福還提到培育綠色低碳企業，新能源汽車、鋰電池、光伏產品的「新三樣」，產業優勢明顯、國際競爭力強。建議加大政策支持，支持更多企業拓展綠色產業鏈。他發言時，還特別佩戴了一副AR眼鏡，將發言「藏」在眼鏡中。在座位時，他還向身旁的李小鵬介紹這一科技應用。

李小鵬：取消部分限制 釋放消費潛力

全國政協經濟委員會副主任、前交通運輸部長李小鵬也在會上發言，他希望推動提振消費專項行動落地，要清理取消不合理的限制消費措施，釋放潛在消費需求。針對重點群體，釋放農業轉移人口和年輕群體巨大消費潛力，滿足好長者消費需求。

（2025兩會）