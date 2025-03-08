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鄭永年：「內捲」毁滅中產致共同貧窮 撐政府報告整治內捲式競爭 籲發展多元經濟活動

【明報專訊】全國兩會舉行期間，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年前天接受本報專訪時表示，國務院總理李強在《政府工作報告》中再次提及「反內捲」十分重要，「如果不從內捲中走出來，中國經濟是沒有希望的」，因為「內捲」最終會毀滅中產階級、導致「共同貧窮」，並衍生假貨等一系列問題。

明報記者 林迎 深圳報道

《政府工作報告》中提到「綜合整治內捲式競爭」，這是相關內容第三次被寫入中央文件，第一次是2024年7月30日，中共中央政治局會議提出「強化行業自律，防止『內捲式』惡性競爭」，同年12月的中央經濟工作會議進一步提出 「綜合整治『內捲式』競爭，規範地方政府和企業行為」。

「內捲」致商品低端化 損稅收就業

近期一直關注「反內捲」的鄭永年說，「內捲」表面上是商家惡性競爭、打「減價戰」，本質是存量經濟的競爭。「以前一杯咖啡20元，現在賣10元、甚至5元，但喝咖啡的人還是那麼多，如果價格下跌，咖啡的經濟總量就會愈做愈小。」他指出，部分人此有誤解，以為降價可使更多人消費得起，但相當於將所有東西低端化、變成「地攤貨」，實際後果是導致經濟萎縮，不利於稅收、就業，從業人員薪資水平無法提升，更令商品質量變差、假貨死灰復燃，最終毀滅中產階級、造成「共同貧窮」。

市場收窄產業同質化

城市間競爭加劇內捲

「企業也很無奈，只能降價。他們總想着自己能輸到最後就是贏家，但實際可能是『集體自殺』，最後整個產業都消失了。」鄭永年認為，現在中國經濟的「內捲」問題有文化因素，但更重要是國內、國際環境的產物，主要原因是市場變小、經濟活動領域狹窄，而地方政府之間的競爭也導致「內捲」加劇，例如珠三角城市之間就有產業「同質化」問題，「一說低空經濟，一說新能源汽車，多少廠家一哄而上都去做，這就會導致『內捲』，最終產能過剩。」

「如果不從『內捲』中走出來，中國經濟是沒有希望的。」鄭永年相信中央政府亦是看到這一點，而最佳辦法就是釋放更多經濟活動，造成「增量」，企業便不會只在「存量」中競爭。「假設只有一家商店，大家只能去這裏，就有100個人排隊。但如果開出10家、100家商店，就沒有那麼多人排隊。只有低空經濟一個領域，大家都去『捲』；如果有更多的種類，那會有『內捲』，有幾家企業在正常競爭。」

他建議進一步放鬆管制，發展更多元經濟活動，例如香港有逾萬艘私家船，內地擁有很長海岸線，私人船舶產業卻沒有發展起來，「還有生物醫藥，現在監管過嚴，審批周期太長，價格又上不去。其實不是非要和醫保掛鈎、不是便宜就好，如果原研藥在我國落不了地，企業把專利賣給美國，我們還要高價從美國買回來，更得不償失。

（2025兩會）

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