北京聞風：中國釋與美相處之道 扮建設性角色 ／文：鍾鳴九

美國新政府上任不到兩個月，推出一系列新政策，如兩次對中國輸美商品加徵10%關稅。外界擔心中美關係是否又陷入此前「打壓─反制」的循環。「中國將如何與美國新政府打交道」此問題，在本屆人大首場記者會和外長記者會上均被提及。

外交學院國際關係研究所副所長、教授凌勝利認為，中美關係是世界最為重要的雙邊關係之一，它對全球和地區事務的影響非常顯著。目前，美國新政府推出的一系列政策對世界產生很大的擾動效應，也為中美關係增加不確定性。因此，外界對當下及未來的中美關係尤為關注。

記者會上，王毅批評美國在中美關係中「兩面人」的做法，並對美「連發五問」，希望美方能對貿易戰、關稅戰作反思，並回歸理性對話軌道。

揚言反制 不代表脫鈎斷鏈

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，美國因本國利益中心主義、保護主義、民粹主義而發動貿易戰，並試圖顛覆現有國際治理的諸多做法，不但不會給美國帶來真正的收益，相反只會給中美兩國人民、給世界帶來新的震盪與衝擊。

王毅稱「如果一味施壓，中國必將堅決反制」。朱鋒認為，這並不意味着中國要與美國脫鈎斷鏈、全面對抗，中國希望中美在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，為世界的穩定發展尋找合作對話溝通的空間。

中山大學國際關係學院副院長孫興杰認為，中國外長記者會涉美表述理性而自信，並透露一個信號，在中美關係這一全球性的大國關係中，中國將扮演建設性角色。

助別國減輕美負面因素影響

本次外長記者會上，除中美貿易、中美科技競爭等與中美關係直接相關的內容受關注外，當現場記者問及中俄、中拉、中國與周邊國家等相關問題時，也提到「美國」字眼。如巴西記者提問，拉美多國受到美國「與中國保持距離」的威脅，中方會如何應對？巴基斯坦記者提問，美國在本地區部署中導，挑動矛盾，中國如何看待周邊關係？

凌勝利認為，美國擔心中國影響力與日俱增會給美國的霸權帶來不利影響，所以會向這些國家和地區施加壓力，中國應增強與這些國家關係的內生動力和戰略自主性，盡可能減少美國負面因素的影響。

朱鋒認為，特朗普2.0版給世界帶來巨大消極效應，很多國家都面臨在中美之間應該如何選擇、如何應對的問題，除上述外，還有中日、中歐關係等。本次外長會傳遞出一個信息，即中國不是要簡單地再度進行所謂陣營的分化組合，而是要與國際社會一起共同來應對特朗普一系列消極行為帶來的衝擊。

文：鍾鳴九