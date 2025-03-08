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採訪手記：梅地亞中心得記者歡心 輕食免費文創商品供選購

【明報專訊】全國兩會在北京有多個會場，不過最受記者歡迎的仍是新聞中心所在的梅地亞中心。

外長王毅記者會昨日上午10時在梅地亞舉行，9時不到，發布廳全場座無虛席，不少無座位的記者暫到大堂的咖啡廳飲咖啡，餐廳還供應奶茶、果汁、水果和蛋糕甜品，全部免費。在大堂一側還有明信片等文創商品，也大受歡迎，吸引不少記者購買。

香港廳拍攝丁薛祥 10分鐘收工

同樣是梅地亞中心，昨稍早7時10分已有約30名記者集合，搭乘兩部小巴前往人民大會堂，到香港廳拍攝國務院副總理丁薛祥參加香港代表團活動情况，行家前後拍攝10分鐘，9時5分「收工」。

就在此時，新疆代表團在人民大會堂也有團組開放活動，不少記者轉戰新疆團。今年新疆團仍舊為記者準備了許多代表新疆特色的小禮品，如新疆特色印花的揹包，還有飛天壁畫的裝飾品和新疆特色的書籤。記者進場前詢問工作人員是否可以自取，工作人員答覆是「退場時可以取你喜歡的一種帶走」。然而新疆團的熱烈程度超出預料，還未等結束，禮品已經全部送完。許多記者退場時赫見桌子上空空如也，大呼「失策」。

中國南疆同樣受關注，海南代表團昨天下午3時在內蒙古大廈舉行開放活動，當日有59間機構共127名記者到場。酒店外，部分遲到行家被攔後理論，主辦方改為「出一個、進一個」，最後全部放行。

明報記者

（2025兩會）

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