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王毅：中俄關係不受第三方干擾

【明報專訊】昨日記者會上，針對美俄展開對話會否影響中俄關係的問題，王毅強調，一個成熟、堅韌、穩定的中俄關係，不會因一時一事而變，更不會受第三方干擾。他強調今年是二戰勝利80周年，中俄兩國曾分別在亞洲和歐洲主戰場浴血奮戰，雙方將以共同紀念這一重要歷史節點為契機，捍衛二戰勝利成果。

隆重紀念抗戰勝利80年

關於俄烏戰爭，王毅重申中方歡迎並支持一切致力於和平的努力。各方都希望達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，這是一個難得可貴的共識，也是應當共同努力的目標。中方願根據當事方的意願，與國際社會一道，為最終化解危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃6日表示，俄中關係是國際事務中的重要穩定因素，雙方為建立更加公正的世界秩序作出重大貢獻。兩國友好不僅惠及自身，也有益於全世界。她強調，俄中將對挑起兩國關係不和的企圖予以堅決回擊。她也提到二戰時蘇聯和中國人民並肩作戰，一些西方國家企圖歪曲二戰歷史，其目的在於改變戰後世界秩序基礎，破壞全球治理機制。

王毅昨在記者會三度提及二戰及抗戰勝利80周年，確認中國將隆重紀念。今年其他外事活動還有，天津秋天主辦上合組織峰會，國家主席習近平預定開展數起重要外訪。中國抗戰勝利日在9月3日，之前俄方已表示普京將訪華並出席紀念活動。

（2025兩會）

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