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中國批美失責 誓當「全球南方」正義代言 王毅以哪吒喻科技競爭 「最猛風雨地恰是冲天舞台」

【明報專訊】十四屆全國人大三次會議昨日舉行外交主題記者會，中國外長王毅針對中美科技競爭問題指出，「哪裏有封鎖，哪裏就有突圍；哪裏有打壓，哪裏就有創新」，形容「暴風雨最猛烈的地方，恰恰是哪吒鬧海、一飛冲天的舞台」。他批評美國不是負責任的大國，強調中方要做全球南方的正義代言，並宣布中國今年秋天將在天津主辦上合組織峰會。明報記者 李泉 陳灝 王佩凡 北京報道

向美拋五問 指合作將共贏

昨日記者會歷時一個半鐘，王毅共回答23條問題，最受關注仍是中美關係。王毅表示，相互尊重是中美關係的重要前提。他引用《孟子》「行有不得，反求諸己」，拋出「5連問」稱：「美國應該覆盤一下從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麼？貿易逆差是擴大了還是縮小了？製造業的競爭力是上升了還是下降了？通貨膨脹是好轉了還是惡化了？民眾的生活是變好了還是變糟了？」他強調，如果選擇合作，中美將實現互利共贏；如果一味施壓，中國必將堅決反制。

王毅指出，這段時間中國的科技創新不斷突破人們想像，無論是航天科技，還是晶片製造，然而外部施加的無理打壓從未停歇過；中國有句古詩說得好，「青山遮不住，畢竟東流去」，小院高牆擋不住創新思維，脫鈎斷鏈最終將孤立自己。他還針對美方以芬太尼作為加稅藉口提到，中方本着人道主義精神，為美國打擊芬太尼提供各種幫助，美方不應以怨報德，更不能無端加稅，這不是負責任的大國所為。

稱拉美國家不期待門羅主義

美國國務卿魯比奧2月訪問南美洲向巴拿馬等國施壓，王毅說，拉美人民要建設的是自己的家園，不是別人的後院；拉美國家所期待的，是獨立自主，不是門羅主義。中拉合作是南南合作，只有相互支持，沒有地緣算計。

天津今秋辦上合組織峰會

「風從南方起，潮自南方來，全球南方卓然壯大是這個時代最鮮明的標誌。」王毅發出「全球南方要自強」號召，稱金磚組織正在成為全球南方合作的「主心骨」、增長的「發動機」，要讓全球南方的前進動力更加強勁充沛。王毅指出，今年秋天中國將在天津主辦上合組織峰會，巴西、南非今年還將分別主辦金磚和二十國集團峰會，「我們要在國際上發出一致聲音」。

王毅不點名批評美國稱，如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則，小國、弱國將首當其衝。西方有句話，「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」；而在中國看來，朋友應當是永遠的，利益應當是共同的。王毅表示，作為安理會常任理事國，中方意識到自身承擔的國際責任，將堅定維護聯合國的中心地位，做多邊體系的中流砥柱，做全球南方的正義代言。

「我們從不惹事，更不怕事。」王毅強調，任何極限施壓、威脅訛詐，「都無法撼動14億中國人民的眾志成城，都不能阻擋中華民族偉大復興的歷史步伐」。

（2025兩會）

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