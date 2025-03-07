浙江省長：創新生態引40萬大學生杭州擇業

劉捷表示，浙江高度重視人才，培養和引進，全力營造最優人才生態，「讓浙江成為青年向往、人生出彩和情感歸宿的夢想之地。」他強調，浙江省正努力走出一條科技創新驅動高質量發展的道路。

企業家讚浙江創新土壤好

浙江團傳化集團董事長徐冠巨表示，他出席了國家主席習近平早前召開的民企座談會，他稱習近平一直關心和支持民企，引導民企發展。徐也提到，浙江省政府創造了創新的環境和條件，現在創新企業在浙江興起，包括「杭州六小龍」的出現，是偶然也是必然，因浙江有好的創新土壤。

京代表倡一線職工進行AI培訓

在北京團，代表們也大談如何用人工智能（AI）賦予行業能力。藥劑師張海鷗提到，使用AI產品能提升用藥的效率與質量；來自高速公路收費管理所的王爭認為，應激勵企業對一線職工進行AI智能教育培訓，有助於工作便利化。

河北團則強調，要利用好該省綜合算力指數躍居全國首位的優勢。中國信息通信研究院近日發布的《中國綜合算力指數報告（2024）》顯示，河北綜合算力指數全國第一；在城市算力分指數排名上，該省廊坊市、張家口市分別位居全國第一、第二。

冀綜合算力登頂 廊坊將建先進算力中心

河北委書記倪岳峰昨在團組會議上表示，AI垂直大模型類應用已經在鋼鐵、化工等領域產生直接效益。河北省長王正譜強調，河北全國第一的算力是佈置未來產業的基礎。廊坊市委書記李國勇表示，廊坊將打造先進算力中心，依托算力基礎，重點部署DeepSeek等人工智能對智慧城市建設進行優化。

明報記者

（2025兩會）